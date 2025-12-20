HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Năm 2025, số người lao động hưởng BHXH một lần giảm hơn 26%

HƯƠNG HUYỀN

(NLĐO)- Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2025 vượt 5,9% so với chỉ tiêu Chính phủ giao

Theo BHXH Việt Nam, tính đến hết năm 2025, độ bao phủ BHXH trên cả nước ước đạt 45,1% lực lượng lao động trong độ tuổi. 

Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt tỉ lệ bao phủ khoảng 38,6% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHXH tự nguyện đạt tỉ lệ 6,5%; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 35,07% và độ bao phủ BHYT đạt 95,16% dân số. 

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN vượt 5,9% so với chỉ tiêu Chính phủ giao

Năm 2025, số người lao động hưởng BHXH một lần giảm hơn 26% - Ảnh 1.

Cán bộ BHXH TPHCM tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho người dân

Bên cạnh đó, trong năm, toàn hệ thống BHXH đã giải quyết cho 186.119 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 1.044.016 người hưởng các chế độ BHXH một lần (giảm 26,15% so với năm trước); 9.098.537 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. 

BHXH Việt Nam cũng đã giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp cho 759.198 người và hỗ trợ học nghề cho 14.184 trường hợp thất nghiệp. Số lượt khám chữa bệnh BHYT năm 2025 là 195,5 triệu lượt, tăng hơn 6,5% so với năm ngoái. 

Tổng chi phí KCB BHYT đề nghị thanh toán là khoảng 161.628 tỉ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Năm 2026, căn cứ chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH của các địa phương và nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 403/NQ-CP của Chính phủ, ngành BHXH sẽ chủ động tham mưu với Bộ Tài chính phối hợp với HĐND, UBND các tỉnh, thành phố để thống nhất lộ trình thực hiện phát triển độ bao phủ BHXH, BHYT, BHTN. 

Cùng với đó, BHXH Việt Nam sẽ đẩy mạnh các giải pháp giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường công tác giám định, kiểm soát rủi ro chi phí khám chữa bệnh BHYT; Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và truyền thông về chính sách nhằm nâng cao nhận thức của các cá nhân, đơn vị và tạo sự đồng thuận trong thực hiện…

Tin liên quan

Thực hư về việc từ năm 2025, không còn được rút BHXH 1 lần

Thực hư về việc từ năm 2025, không còn được rút BHXH 1 lần

(NLĐO)- Nhiều người lao động hiểu lầm rằng Luật Bảo hiểm Xã hội sửa đổi sẽ không cho rút BHXH 1 lần từ năm 2025. Vậy, thực hư thông tin này thế nào?

Chính sách BHXH 1 lần thay đổi thế nào từ năm 2025?

(NLĐO)- Một trong những chính sách được nhiều người lao động quan tâm đó là bảo hiểm xã hội 1 lần. Tuy nhiên, chính sách này sẽ có sự thay đổi lớn khi Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực.

Mục tiêu đến năm 2030 cả nước có hơn 29,3 triệu người tham gia BHXH

(NLĐO) - Đến năm 2030, TPHCM phải phát triển được 6.671.804 người tham gia BHXH

