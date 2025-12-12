Mục tiêu đến năm 2030 cả nước có hơn 29,3 triệu người tham gia BHXH

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH đến năm 2030 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, tính chung cả nước, đến năm 2030, số người tham gia BHXH cần đạt 29.334.000 người, trong đó số người tham gia BHXH tự nguyện tối thiểu là 2.444.500 người.

Những địa phương được giao chỉ tiêu nhiều nhất là TPHCM với 6.671.804 người tham gia BHXH, trong đó có 112.565 người tham gia BHXH tự nguyện; Hà Nội là 3.702.304 người (số tham gia BHXH tự nguyện là 113.080 người); Đồng Nai phát triển 1.665.856 người (gồm 52.763 người tham gia BHXH tự nguyện); Hải Phòng là 1.551.009 (BHXH tự nguyện 108.723 người); Bắc Ninh là 1.420.416 người, bao gồm 90.476 người tham gia BHXH tự nguyện...

Chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH đến năm 2030 tại các tỉnh, thành phố

Để thực hiện chỉ tiêu trên, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách phát triển đối tượng tham gia BHXH; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện pháp luật để mở rộng diện tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời khuyến khích và hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Bộ Nội vụ cũng có trách nhiệm tăng cường chỉ đạo, đổi mới nội dung và phương pháp tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ lợi ích của chính sách BHXH; hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai và tổ chức sơ kết vào ngày 31-7-2028, tổng kết trước ngày 31-1- 2031.

Cán bộ BHXH TPHCM tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến người dân

Bộ Tài chính có nhiệm vụ bố trí đầy đủ, kịp thời ngân sách để đóng và hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện. Đồng thời, chỉ đạo BHXH Việt Nam thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, chịu trách nhiệm về mở rộng đối tượng tham gia; chủ động tham mưu giải pháp, phối hợp tuyên truyền, đổi mới hình thức truyền thông; cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Cơ quan này cũng phải kiểm tra việc chấp hành pháp luật, xử lý vi phạm, đôn đốc BHXH các địa phương và định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả mở rộng diện bao phủ (trước ngày 30-6 và ngày 31-12 hằng năm).

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hằng năm phải xây dựng chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH để trình HĐND ban hành, bảo đảm đến năm 2030 đạt mục tiêu theo Nghị quyết. Bên cạnh đó, chủ tịch UBND tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ về kết quả thực hiện.

Các địa phương cũng phải xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp chia sẻ thông tin dân cư, lao động, doanh nghiệp để xử lý tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH; xem xét hỗ trợ thêm mức đóng BHXH tự nguyện tùy điều kiện ngân sách; tăng cường tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra và giao chỉ tiêu cho cấp xã. Mỗi cấp phải kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH và báo cáo kết quả trước ngày 30-12 hằng năm.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cần phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tham gia BHXH, huy động nguồn lực hỗ trợ người tham gia và tăng cường giám sát, phản biện việc thực hiện chính sách BHXH.