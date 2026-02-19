HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đời sống

Năm 2026, cư dân mạng không còn chỉ mơ giàu sau một đêm

Huệ Bình tổng hợp (theo DailyView)

(NLĐO) – Nguyện vọng về các giá trị tinh thần và sự ổn định đang dần chiếm ưu thế, thay thế cho những mong muốn vật chất tức thời của cư dân mạng.

Đó là sự thay đổi đáng chú ý khi trang DailyView (Đài Loan, Trung Quốc) tiến hành khảo sát về nguyện vọng năm mới được cư dân mạng mong đợi nhất năm 2026.

Khảo sát được thực hiện thông qua công cụ phân tích dữ liệu KEYPO, tổng hợp ý kiến từ các mạng xã hội như Facebook, Instagram, YouTube và các diễn đàn lớn.

Hạng 10: Tiến bộ trong học tập, lấy được chứng chỉ

Cuối cùng là mong muốn về sự thăng tiến thông qua kiến thức.

Trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh, việc nâng cao năng lực chuyên môn hoặc thi lấy các bằng cấp quốc tế được cư dân mạng coi là khoản đầu tư thông minh và bền vững nhất cho tương lai.

Hạng 9: Thoát ế, tìm được người yêu

Nhu cầu tìm kiếm sự đồng điệu và sẻ chia trong tình cảm vẫn luôn hiện hữu.

Trào lưu "ăn nho đêm giao thừa" (một phong tục cầu may để có người yêu) đã gây sốt trên mạng xã hội đầu năm 2026, cho thấy sự lạc quan của những người độc thân trong việc tìm kiếm một nửa của mình.

Năm 2026, cư dân mạng không còn chỉ mơ giàu sau một đêm - Ảnh 1.

Nguyện vọng thoát ế xếp thứ 9 trong top 10 nguyện vọng năm 2026 của cư dân mạng. Ảnh: Gemini

Hạng 8: Kết hôn

So với năm 2025, nguyện vọng về một mối quan hệ bền vững và sự cam kết lâu dài đã tăng hạng đáng kể. (Trong danh sách nguyện vọng năm 2025, việc "kết hôn, bước vào lễ đường" xếp thứ 10 với khoảng 44.006 lượt thảo luận. Sang đến năm 2026, nguyện vọng này nhảy lên hạng 8 với lượng thảo luận đạt mức hơn 70.000 lượt.)

Nhiều cặp đôi mong muốn năm 2026 sẽ là cột mốc để họ chính thức về chung một nhà, cùng nhau xây dựng tổ ấm.

Hạng 7: Gặp gỡ thần tượng, hiện thực hóa ước mơ

Đối với một bộ phận lớn giới trẻ, thần tượng là điểm tựa tinh thần.

Việc dành dụm tiền để đi xem concert hay tham gia buổi gặp gỡ fan (người hâm mộ) là một kế hoạch nghiêm túc trong năm mới. Những khoảnh khắc được thấy người mình hâm mộ tỏa sáng trên sân khấu chính là động lực để họ nỗ lực hơn trong cuộc sống.

Hạng 6: Trúng số, giàu lên nhanh chóng

Dù thực tế hay không, giấc mơ về một vận may bất ngờ giúp thay đổi cuộc đời vẫn luôn có sức hút. Chẳng hạn như việc người dân mua vé số trong đêm giao thừa phản ánh mong muốn thoát khỏi những lo toan cơm áo gạo tiền một cách nhanh nhất.

Hạng 5: Cải thiện ngoại hình, trở nên tự tin hơn

Trong thời đại của hình ảnh và mạng xã hội, việc chăm sóc bản thân để trở nên ưa nhìn và chỉn chu hơn là ưu tiên hàng đầu.

Nguyện vọng này không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp bên ngoài mà còn là cách để tăng cường sự tự tin trong giao tiếp và công việc.

Năm 2026, cư dân mạng không còn chỉ mơ giàu sau một đêm - Ảnh 2.

Cư dân mạng ưu tiên "đi để chữa lành" trong năm 2026. Ảnh: Gemini

Hạng 4: Đi du lịch

Sau những ngày dài làm việc căng thẳng, nhu cầu "đi để chữa lành" vẫn cực kỳ cao.

Dù là những chuyến đi ngắn ngày trong nước hay du lịch nước ngoài để trải nghiệm văn hóa, việc thay đổi không gian sống được xem là cách tái tạo năng lượng hiệu quả nhất.

Hạng 3: Tự do tài chính

Thay vì mơ mộng "giàu sau một đêm", xu hướng năm 2026 là đầu tư thực tế.

Cư dân mạng mong muốn học cách quản lý tài sản, đầu tư hoặc tạo thu nhập thụ động để có quyền lựa chọn cuộc sống theo ý mình thay vì chỉ phụ thuộc vào tiền lương.

Hạng 2: Thế giới hòa bình, quốc thái dân an

Trước những thiên tai và biến động xã hội trong những năm qua, nguyện vọng về một môi trường sống ổn định và an toàn trở nên chân thực hơn bao giờ hết.

Đây là năm thứ hai liên tiếp nguyện vọng mang tính cộng đồng này giữ vị trí á quân, cho thấy khao khát về sự bình yên vượt lên trên lợi ích cá nhân.

Hạng 1: Sức khỏe thân - tâm - trí

Đứng đầu danh sách với lượng thảo luận áp đảo (hơn 630.000 lượt) chính là sức khỏe toàn diện.

Không chỉ là không ốm đau, cư dân mạng năm 2026 đặc biệt quan tâm đến sự cân bằng tâm lý và giải tỏa áp lực tinh thần. Trong một thế giới đầy biến động, người ta nhận ra sức khỏe chính là cái gốc của mọi hạnh phúc.

    Thông báo