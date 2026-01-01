Cận cảnh "12 trái nho ước nguyện" gây sốt rần rần mạng xã hội những ngày cuối năm

Trong lúc giới trẻ ngồi đếm view các video, bức ảnh và dòng trạng trái của chủ đề ăn "12 trái nho ước nguyện" trên mạng xã hội thì giới kinh doanh trái cây nói chung và nho nói riêng ngồi tính doanh số của một mùa kinh doanh thời vụ mới.

Chị Tình hào hứng chia sẻ về doanh số bán nho ngày cuối năm

Ngày đầu năm mới 2026, vừa sắp xếp lại gian hàng, chị Tình, quản lý ngành hàng trái cây của siêu thị Co.opMart Cống Quỳnh (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) hào hứng khoe ngày cuối cùng của năm 2025, siêu thị đã bán được khoảng 7 thùng nho, gấp 3 ngày thường.

Lý do giới trẻ đang có trend "12 trái nho ước nguyện" nên sức mua tăng đột biến và siêu thị đã có sự chuẩn bị tốt về nguồn hàng nên bán được nhiều hàng hơn.

Siêu thị này làm hẳn sản phẩm "12 trái nho ước nguyện"

Tại đây nho vẫn bán theo quy cách bình thường, khách hàng tùy ý sử dụng, ngoài giới trẻ thì nhiều khách gia đình cũng mua nho đợt này. "Khách ưu tiên hỏi nho xanh nhưng mùa này không có nên khách hàng chuyển sang mua nho đen. Nguồn cung chủ yếu là nho đen không hạt của Mỹ" – chị Tình nói.

Còn tại siêu thị Farmers Market trên đường Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn) sáng 1-1 có hẳn khu vực trưng bày sản phẩm "12 trái nho ước nguyện" giá 89.000 đồng và khách hàng vẫn mua lai rai.

Nhân viên cửa hàng cho biết ngày 31-12-2025, sau khi kết thúc ca làm việc tối đã có 358 sản phẩm được bán ra nhờ trend "12 trái nho ước nguyện" đang được thịnh hành.

Tục lệ phương Tây khi về Việt Nam có nhiều biến thể

Ông Võ Thanh Lộc, Giám đốc Thương mại hệ thống Farmers Market, cũng cho hay doanh số dòng sản phẩm "12 trái nho ước nguyện của Farmers Market đã tăng gấp 5 so với cùng kỳ năm ngoái. Lý do siêu thị đã chuẩn bị từ sớm và mở bán mã hàng mới này từ 27-12 nên thu được kết quả cao.

Theo tìm hiểu, ban đầu, giới trẻ tìm nho xanh và nho cỡ nhỏ theo tục lệ của phương Tây để đạt được tốc độ 3 giây/quả (12 quả ăn hết trong 36 giây) dưới gầm bàn trước thời khắc Giao thừa dương lịch để năm mới hanh thông, hạnh phúc.

Những video chủ đề "12 trái nho nguyện ước" có lượng tương tác khủng - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, khi về Việt Nam, phong tục có nhiều biến thể vì thời điểm hiện tại không phải mùa của nho xanh. Nhiều người vẫn sử dụng nho mẫu đơn (màu xanh nhưng cỡ lớn) hoặc nho đen, nho đỏ chủ yếu để theo trào lưu hoặc thực hiện các video đăng trên mạng xã hội nên con số 12 trái nho cũng không cần tuân thủ.

Trên mạng xã hội, có nhiều video người trẻ ăn nho dưới gầm bàn đạt được lượt xem và tương tác rất cao. Ngay cả giới nghệ sỹ cũng "đu trend" này càng làm cho trào lưu này thêm lan rộng.