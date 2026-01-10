HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Đô thị

Năm 2026, ngành nông nghiệp - môi trường TPHCM tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng

Ngọc Giang

(NLĐO)-Với vai trò đầu tàu kinh tế, TPHCM tiếp tục phát huy tính tiên phong trong quản lý đất đai, cải cách hành chính và xây dựng nền quản trị dựa trên dữ liệu

Ngày 10-1, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai kế hoạch năm 2026; công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ ngành. 

Năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nổi bật là 3 chương trình, đề án lớn gồm: Đề án quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất hiệu quả trên địa bàn thành phố; Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020-2030; Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2021-2030.

TPHCM tháo gỡ dứt điểm dự án tồn đọng trong phát triển đô thị 2026 - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh phát biểu tại hội nghị

Trong lĩnh vực đất đai - nguồn lực chiến lược của TPHCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tập trung tham mưu triển khai Đề án quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai và xây dựng bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1-1-2026. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Việc rà soát, đánh giá tình hình sử dụng đất được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm. Trong năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát 149 dự án chậm đưa đất vào sử dụng, xử lý 109 dự án, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, hạn chế lãng phí tài nguyên và tăng cường kỷ cương trong quản lý nhà nước. Sở cũng tham mưu ban hành danh mục khu đất dự kiến thực hiện các dự án thí điểm trên địa bàn thành phố.

Công tác xác định giá đất tiếp tục được tập trung chỉ đạo, nhất là với các dự án trọng điểm, dự án phát triển đô thị, thương mại - dịch vụ. Trong năm, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu phê duyệt giá đất cụ thể cho 71 dự án, mang lại nguồn thu ngân sách khoảng 75.597 tỉ đồng, góp phần quan trọng vào cân đối ngân sách và đầu tư phát triển hạ tầng.

TPHCM tháo gỡ dứt điểm dự án tồn đọng trong phát triển đô thị 2026 - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng đánh giá TPHCM đã thể hiện rõ vai trò tiên phong trong tháo gỡ các khó khăn, tồn đọng kéo dài ở nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp, nông thôn đến tài nguyên và môi trường, qua đó khơi thông nguồn lực quan trọng cho phát triển. Đặc biệt, chiến dịch "90 ngày đêm" làm sạch dữ liệu đất đai đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần xây dựng nền tảng quản lý đất đai hiện đại, minh bạch.

Với vai trò đầu tàu kinh tế, quy mô dân số lớn và dư địa phát triển còn nhiều, TPHCM được đánh giá là địa phương có sức lan tỏa, dẫn dắt trong phát triển nông nghiệp đô thị và nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời đi đầu trong xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai.

Thứ trưởng Võ Văn Hưng đề nghị TPHCM tập trung triển khai hiệu quả các luật mới được ban hành. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống và phát triển bền vững.

TPHCM tháo gỡ dứt điểm dự án tồn đọng trong phát triển đô thị 2026 - Ảnh 3.

Ngành Nông nghiệp và Môi trường TPHCM nhận bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả toàn diện và có chiều sâu của ngành nông nghiệp - môi trường trong năm 2025. 

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, tổng thu từ đất trong năm đạt 78.482 tỉ đồng, vượt 173,6% dự toán Trung ương giao; hơn 46.346 tỉ đồng vốn bồi thường được giải ngân, góp phần khơi thông nguồn lực cho các dự án, công trình trọng điểm. Cải cách hành chính và chuyển đổi số có bước tiến rõ rệt, với hơn 3,8 triệu thửa đất được đồng bộ dữ liệu quốc gia.

Bên cạnh kết quả đạt được, lãnh đạo TPHCM cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần tập trung khắc phục. Năm 2026, TPHCM yêu cầu ngành nông nghiệp - môi trường tiếp tục tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; triển khai hiệu quả bảng giá đất mới; tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng; tăng cường bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp đô thị xanh, công nghệ cao.

