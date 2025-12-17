HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cần tháo điểm nghẽn đất đai, thủ tục hành chính

PHAN ANH

Cử tri TP HCM quan tâm các vấn đề liên quan mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tách thửa đất, các dự án nhà ở...

Ngày 16-12, Tổ Đại biểu Quốc hội (QH) TP HCM đơn vị số 12 đã tiếp xúc cử tri các phường Dĩ An và Đông Hòa sau kỳ họp thứ 10 QH khóa XV.

Băn khoăn về tách thửa

Tổ Đại biểu QH TP HCM đơn vị số 12 gồm có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Phó trưởng Đoàn Chuyên trách Đoàn Đại biểu QH TP HCM Nguyễn Thị Ngọc Xuân; Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của QH Lê Văn Khảm; Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM Nguyễn Hoàng Bảo Trân.

Trước khi cử tri phát biểu ý kiến, bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân đã thông tin kết quả của kỳ họp thứ 10 QH khóa XV. Theo đó, kỳ họp đã xem xét, thông qua 51 luật, 8 nghị quyết. Đồng thời, tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; xem xét các báo cáo về công tác tư pháp, phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm...

Cử tri Vũ Đức Cán (phường Đông Hòa) nhận xét mô hình chính quyền địa phương 2 cấp giai đoạn đầu còn lúng túng nhưng đang dần ổn định, cơ chế vận hành ngày càng hợp với lòng dân. Việc thực hiện hồ sơ trực tuyến vẫn còn hạn chế và cán bộ cơ sở đã tận tình hướng dẫn người dân.

Trong khi đó, cử tri Trần Thị Quỳnh Mai (phường Dĩ An) băn khoăn về việc tách thửa theo Luật Đất đai. Theo cử tri, việc phải đáp ứng quy định diện tích tối thiểu và đường đi dẫn đến dễ phát sinh vướng mắc. Kiến nghị có cơ chế phù hợp đối với trường hợp đất do ông bà, cha mẹ để lại cho con cháu để ở nhằm bảo đảm nhu cầu nhà ở chính đáng.

Cử tri Đỗ Bảo Hiên (phường Đông Hòa) phản ánh khu dân cư 710 được phê duyệt từ năm 2001, người dân đã sinh sống hơn 20 năm nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ảnh hưởng đến quyền lợi. Còn cử tri Trần Văn Luân (phường Đông Hòa) cho biết nhiều hộ dân không đồng tình với kế hoạch mở rộng hẻm 92 đường Thống Nhất do lo ngại nguy cơ bị giải tỏa khi vừa ổn định chỗ ở.

Cần tháo điểm nghẽn đất đai, thủ tục hành chính - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri ngày 16-12 Ảnh: DUY PHÚ

Giải đáp 4 nội dung phản ánh

Thay mặt Tổ Đại biểu QH, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang ghi nhận đầy đủ các ý kiến của cử tri.

Người đứng đầu Thành ủy TP HCM thừa nhận nhiều thủ tục hiện nay còn rườm rà, gây bức xúc không cần thiết; dữ liệu dân cư, căn cước công dân đã cập nhật đầy đủ trên hệ thống nhưng vẫn yêu cầu xuất trình giấy tờ cũ như hộ khẩu. Đây là giai đoạn giao thời, việc phối hợp giữa các đơn vị chưa đồng bộ nên phát sinh vướng mắc.

Liên quan dự án mở rộng hẻm 92 đường Thống Nhất, Bí thư Thành ủy nhìn nhận nếu phản ánh của cử tri là đúng thì rõ ràng việc lấy ý kiến người dân trước đây đối với dự án là chưa bảo đảm. Nhấn mạnh đây là điều mà cấp cơ sở cần lưu ý, ông Trần Lưu Quang khẳng định: Mọi việc làm đúng thì "yên dân", ngược lại sẽ gây khó khăn, phiền hà về sau và người chịu trách nhiệm là lãnh đạo các cấp, trong đó có trách nhiệm của Bí thư Thành ủy TP HCM.

Về dự án khu dân cư 710, ông Trần Lưu Quang yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra lại vụ việc. Nguyên tắc chung là cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm và người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định; các điều kiện khác liên quan quy hoạch sẽ được xem xét theo từng trường hợp cụ thể. Nhận định vụ việc này "có lối ra", Bí thư Thành ủy giao Văn phòng Đoàn Đại biểu QH và HĐND TP HCM tổng hợp, chuyển ý kiến của đại biểu QH đến cơ quan điều tra.

Cuối cùng, về tình trạng phân lô tự phát, Bí thư Thành ủy TP HCM khẳng định việc giải quyết phải tuân thủ quy định pháp luật. Theo đó, rà soát toàn diện, điều chỉnh cho đúng và công bằng, giải quyết các tồn tại cũ, đồng thời bảo đảm chuẩn đô thị, hạ tầng đầy đủ. 

Nhiều thay đổi tích cực và nhiều việc chưa làm được

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang mong cử tri chia sẻ khi chính quyền địa phương 2 cấp mới đi vào hoạt động chưa đầy 6 tháng, dù có những thay đổi rất tích cực, thủ tục đơn giản hơn, người dân vui hơn nhưng vẫn còn rất nhiều việc chưa làm được. Theo Bí thư Thành ủy, nhiều việc còn mới, còn khập khiễng trong khi hướng dẫn từ Trung ương, TP HCM cũng chưa đầy đủ.

Ngoài ra, chuyển đổi số là hướng đi đúng song triển khai thực tế còn gặp khó do vấn đề hạ tầng, con người. Bên cạnh đó, vẫn còn "căn bệnh trầm kha" là sự phối hợp chưa tốt giữa các cơ quan, đùn đẩy qua lại.

Bí thư Thành ủy TP HCM đề nghị UBND 2 phường Dĩ An và Đông Hòa làm đầu mối xử lý các nội dung đã nêu. Khi phường có văn bản trao đổi với các cơ quan chức năng về những nội dung này thì gửi cho đại biểu QH một bản để theo dõi, đôn đốc và trả lời người dân sớm nhất, như một lời hứa với người dân.


