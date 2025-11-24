Nam Anh chọn độc thân để ưu tiên sự nghiệp

Trong chương trình "Gõ cửa trái tim", người mẫu Nam Anh có những phút trải lòng thẳng thắn về hành trình hoạt động nghệ thuật và đời sống riêng. Cô cho biết: "Người ta hay nói tôi có số thị phi. Và đối diện với nó cũng là một áp lực".

Nam Anh chia sẻ rằng để vượt qua những ồn ào, cô đã tìm đến yoga và ngồi thiền. Chính từ việc dành thời gian chăm sóc bản thân, cô thấy tình cảm từ mọi người dành cho mình dần nhiều hơn và bản thân cũng biết cách ứng xử chín chắn hơn trong các tình huống.

Người đẹp Nam Anh ước mơ làm ca sĩ (ẢNh: FBNV)

Dù bắt đầu với nghề người mẫu, Nam Anh cho biết cô luôn có ước mơ bước vào lĩnh vực âm nhạc. Cô chia sẻ muốn hoạt động ở lĩnh vực nghệ thuật, nhưng vì có lợi thế ngoại hình nên chọn làm người mẫu để có kinh phí trang trải cuộc sống, đồng thời có thêm mối quan hệ trong nghề.

Bên cạnh đó, việc tham gia đấu trường nhan sắc giúp cô học được cách yêu thương bản thân và có thêm nhiều trải nghiệm.

Tuy nhiên, Nam Anh cũng thẳng thắn chia sẻ rằng hiện tại cô chưa xác định sẽ quay lại sân chơi nhan sắc: "Nói đi thi thì đơn giản nhưng là sự chuẩn bị về nhiều thứ nên phải đắn đo nhiều. Bây giờ tôi không dám làm liều nữa".

Nam Anh nói cô có "số thị phi". Ảnh: FBNV

Khi đề cập đến tình yêu, Nam Anh cho biết hiện tại cô đang ưu tiên cho công việc và bản thân: "Thời điểm hiện tại … tôi muốn độc thân để có nhiều thời gian suy nghĩ cho công việc, cho tương lai".

Về kế hoạch lập gia đình, Nam Anh bật mí cô sẽ cân nhắc khi bước qua tuổi 30. Về hình mẫu lý tưởng, cô mong muốn người bạn đời có tâm hồn đẹp, có đam mê, lý tưởng cống hiến cho cộng đồng, và cùng cô xây dựng một cuộc sống ổn định.