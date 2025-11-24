Điểm đến của dàn sao Việt

Đêm Casa Party của Phương Vy

Ca sĩ Phương Vy với đêm nhạc Casa Party

Ca sĩ Phương Vy là giọng ca mở màn cho chương trình "Casa Party" được tổ chức định kỳ tại Casa Đồng Khởi (TP HCM), góp mặt vào danh sách những điểm đáng đến của khán giả yêu âm nhạc và ẩm thực. Đêm nhạc đầu tiên, khai trương Casa Party có sự xuất hiện của dàn sao Việt như ca sĩ Will, Nam vương Tuấn Ngọc, Hoa hậu Yến Nhi, Hoa hậu Hà Tâm Như, Á hậu Minh Kiên...

Đại diện của Casa chia sẻ: "Casa Party được diễn ra định kỳ là những buổi tiệc sang trọng, tràn đầy âm nhạc, và thưởng thức ẩm thực mang dấu ấn riêng. Có thể gọi Casa Party là đêm tiệc của sự kết nối với phong cách tiệc thanh lịch, tinh tế được tạo nên từ giai điệu tuyển chọn, ẩm thực tinh tế cùng hoạt động kết nối.

Buổi tiệc phục vụ menu riêng vô cùng đặc sắc được chuẩn bị bởi Bếp trưởng Vincent - Đầu bếp hơn 10 năm đảm nhiệm vị trí bếp trưởng tại các nhà hàng Âu danh tiếng.

Không gian bày trí thanh lịch cùng ẩm thực tuyệt vời không thể thiếu sự kết hợp với âm nhạc đa dạng các nghệ sĩ khách mời theo chủ đề".

Điểm đến mới ở TP HCM

Casa Party là điểm đến mới thú vị ở TP HCM

Casa Đồng Khởi được định vị là nhà hàng - cà phê tiêu chuẩn cao, địa điểm lý tưởng cho du khách và người dân thành phố với ẩm thực Âu "chuẩn vị", món Việt fusion tinh tế cùng phong cách phục vụ đẳng cấp 4 sao.

Toạ lạc ngay góc đường Đồng Khởi, nổi danh là khu phố thương mại với những địa điểm thuộc hạng sang nhất và nổi tiếng trong lịch sử Sài Gòn - TP HCM mà hầu như bất cứ du khách nào ghé qua thành phố đều đã có lần đặt chân đến.

Đây cũng là điểm đến mới của dàn sao Việt

Như vậy, trong chuỗi điểm đến thưởng thức âm nhạc của du khách tại TP HCM ngoài những phòng trà quen thuộc thì nay có thêm đêm nhạc Casa Party được tổ chức định kỳ hàng tuần. Đây cũng là nơi dành cho du khách muốn trải nghiệm ẩm thực tại TP HCM, đặc biệt là tinh hoa ẩm thực Việt.

Đặc biệt, nhà hàng-café Casa được thiết kế theo kiến trúc châu Âu hiện đại.