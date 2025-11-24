HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Điểm đến của dàn sao Việt

Thùy Trang

(NLĐO) - Chị đẹp Phương Vy mở hẳn concert tại Nhà hàng - Cà phê Casa Đồng Khởi, dàn sao Việt hội tụ.

Đêm Casa Party của Phương Vy

Điểm đến của dàn sao Việt - Ảnh 1.

Ca sĩ Phương Vy với đêm nhạc Casa Party

Ca sĩ Phương Vy là giọng ca mở màn cho chương trình "Casa Party" được tổ chức định kỳ tại Casa Đồng Khởi (TP HCM), góp mặt vào danh sách những điểm đáng đến của khán giả yêu âm nhạc và ẩm thực. Đêm nhạc đầu tiên, khai trương Casa Party có sự xuất hiện của dàn sao Việt như ca sĩ Will, Nam vương Tuấn Ngọc, Hoa hậu Yến Nhi, Hoa hậu Hà Tâm Như, Á hậu Minh Kiên...

Đại diện của Casa chia sẻ: "Casa Party được diễn ra định kỳ là những buổi tiệc sang trọng, tràn đầy âm nhạc, và thưởng thức ẩm thực mang dấu ấn riêng. Có thể gọi Casa Party là đêm tiệc của sự kết nối với phong cách tiệc thanh lịch, tinh tế được tạo nên từ giai điệu tuyển chọn, ẩm thực tinh tế cùng hoạt động kết nối.

Buổi tiệc phục vụ menu riêng vô cùng đặc sắc được chuẩn bị bởi Bếp trưởng Vincent - Đầu bếp hơn 10 năm đảm nhiệm vị trí bếp trưởng tại các nhà hàng Âu danh tiếng.

Không gian bày trí thanh lịch cùng ẩm thực tuyệt vời không thể thiếu sự kết hợp với âm nhạc đa dạng các nghệ sĩ khách mời theo chủ đề".

Điểm đến mới ở TP HCM

Điểm đến của dàn sao Việt - Ảnh 2.

Casa Party là điểm đến mới thú vị ở TP HCM

Casa Đồng Khởi được định vị là nhà hàng - cà phê tiêu chuẩn cao, địa điểm lý tưởng cho du khách và người dân thành phố với ẩm thực Âu "chuẩn vị", món Việt fusion tinh tế cùng phong cách phục vụ đẳng cấp 4 sao.

Toạ lạc ngay góc đường Đồng Khởi, nổi danh là khu phố thương mại với những địa điểm thuộc hạng sang nhất và nổi tiếng trong lịch sử Sài Gòn - TP HCM mà hầu như bất cứ du khách nào ghé qua thành phố đều đã có lần đặt chân đến.

Điểm đến của dàn sao Việt - Ảnh 3.

Đây cũng là điểm đến mới của dàn sao Việt

Như vậy, trong chuỗi điểm đến thưởng thức âm nhạc của du khách tại TP HCM ngoài những phòng trà quen thuộc thì nay có thêm đêm nhạc Casa Party được tổ chức định kỳ hàng tuần. Đây cũng là nơi dành cho du khách muốn trải nghiệm ẩm thực tại TP HCM, đặc biệt là tinh hoa ẩm thực Việt.

Đặc biệt, nhà hàng-café Casa được thiết kế theo kiến trúc châu Âu hiện đại. 

Tin liên quan

John Bi - Người "kể chuyện bằng mái tóc" của sao Việt

John Bi - Người "kể chuyện bằng mái tóc" của sao Việt

(NLĐO) – John Bi được giới nghệ sĩ xem là "người thổi hồn hình ảnh", khi làm nên phong cách, định hình thương hiệu cho cả một ngôi sao.

Tuyệt vời GENfest presents MBillion

(NLĐO)- GENfest presents MBillion: 6 nghệ sĩ - 6 vũ trụ mini-concert, HIEUTHUHAI chuyển khoản nóng 400 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung.

13 đầu bếp Michelin thế giới hội tụ tại Việt Nam

(NLĐO)- Tinh hoa ẩm thực thế giới đến Việt Nam thông qua chương trình 100 Flavors-Michelin starred chef.

Phương Vy điểm đến mới ở TP HCM Casa Party ở Casa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo