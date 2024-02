Nam Bộ nắng nóng ở đâu, vào thời điểm nào trong hôm nay?

Ngày hôm qua (14-2), nắng nóng đã mở rộng trên khu vực miền Đông và cục bộ tại Vĩnh Long.

Nhiệt độ cao nhất ở miền Đông dao động từ 34.5 - 36 độ C, riêng Đồng Phú (Bình Phước) 36.5 độ C, Vĩnh Long 35.5 độ C

Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 37-50%, thấp nhất tại Tà Lài (Đồng Nai) 37%.