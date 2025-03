Nam ca sĩ qua đời đột ngột tuổi 43

Truyền thông Hàn Quốc thông tin về việc ca sĩ Wheesung (tên thật Choi Wheesung) được gia đình phát hiện trong tình trạng không phản ứng tại căn hộ riêng ở quận Gwangjin, Seoul. Họ vội vã báo cảnh sát và lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Wheesung sau đó được xác định đã tử vong một thời gian.

Wheesung qua đời ở tuổi 43

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc, xem xét theo hướng dùng thuốc quá liều hoặc tự tử. Họ tuyên bố không có dấu hiệu hành vi phạm tội như xâm nhập từ bên ngoài vào hiện trường. Họ cũng đang tìm kiếm có thư tuyệt mệnh hay không.

Thông tin Wheesung qua đời gây sốc cho đồng nghiệp, người hâm mộ. Anh đã lên kế hoạch tổ chức buổi hòa nhạc chung cùng ca sĩ KCM vào ngày 15-3. Bốn ngày trước khi qua đời, anh còn vui vẻ đăng lên mạng xã hội: "Hẹn gặp lại ngày 15-3 khi chế độ ăn kiêng kết thúc".

Wheesung sinh năm 1982, ra mắt vào năm 2002 với album đầu tay "Like a Movie" và nhanh chóng nổi tiếng với ca khúc "Can't I?'. Anh tiếp tục gây ấn tượng với những ca khúc: "With Me", "The Day We Met Again", "Incurable Disease" và "One Year".

Ngoài sự nghiệp solo, Wheesung còn được biết đến với kỹ năng viết lời bài hát. Anh đã đóng góp lời bài hát cho nhiều ca khúc đình đám.

Năm 2017, Wheesung ra mắt hãng thu âm Real Slow Company. Năm 2021, anh gặp rắc rối pháp lý, bị kết án một năm tù và hai năm quản chế sau khi bị kết tội sử dụng trái phép Propofol.