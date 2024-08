Nam ca sĩ sở hữu tài sản khủng, hài lòng cuộc sống không vợ không con

Ca sĩ Đoan Trường của hiện tại

Mới đây, khi tham gia chương trình "Gõ cửa nhà sao", ca sĩ Đoan Trường thu hút sự chú ý. Đoan Trường là một trong những giọng ca nổi bật thời kỳ nhạc Hoa lời Việt thịnh hành. Những năm 1998, có 4 giọng ca mang tên trường gồm Lam Trường, Đan Trường, Vân Trường và Đoan Trường đều là những giọng ca "thanh xuân một thời" của biết bao cô gái.



Đoan Trường tiết lộ, anh đổi nghệ danh 3 lần mới ra tên Đoan Trường. Tên thật của Đoan Trường là Đoàn Phước Trường. Trong thời gian du học ở Nga, anh hát trong ban nhạc "Đêm Huyền Trắng", dùng tên thật và thành danh ở Nga với tên đó.

"Nhưng về Việt Nam, tôi phải bắt đầu lại từ đầu. Đến năm 1998, khi hát ở sân khấu Trống Đồng, tôi gặp thần tượng của mình là ngôi sao ca nhạc Lê Tuấn. Anh Tuấn hỏi ca sĩ trẻ hả, tên gì? Tôi giới thiệu mình là Đoàn Phước Trường thì anh Tuấn nói tên dài quá, khán giả không nhớ.

Anh Tuấn đề nghị bỏ chữ Phước chỉ lấy 2 chữ là Đoàn Trường thôi. Nhưng tên lại có hai thanh huyền nên tôi quyết định bỏ dấu huyền trong họ để có nghệ danh Đoan Trường với hàm ý "đoan" là đoan chính, trung trực và liêm khiết.

Tại chương trình hôm đó, tôi nói MC Thanh Bạch giới thiệu mình là Đoan Trường và sau đó, nhiều người mời show tôi hơn" - anh kể.

Đoan Trường thời nhạc Hoa lời Việt lên ngôi

Nam ca sĩ nhanh chóng nhận được mức cát-xê khủng khi nổi tiếng: "1 show tôi hát 2 bài là nhận 2 cây vàng. Vàng hồi đó chưa tới 5 triệu/ cây. Một tối, tôi hát 6,7 show" - Đoan Trường cho biết.

Tuy nhiên thời điểm đó, Đoan Trường và nhiều ca sĩ khác bị gắn mác ca sĩ nhạc thị trường nên dù có tên tuổi thì nam ca sĩ gặp rất nhiều khó khăn khi đi hát. "Thập niên 90 có 2 dòng nhạc tạm gọi là nhạc thị trường với các ca khúc kiểu như nhạc Hoa, nhạc Hàn lời Việt... và nhạc chính thống gồm những ca khúc nhạc đỏ, nhạc cách mạng được phát trên tivi. Nhạc thị trường lúc đó rất được yêu thích, đi đâu cũng nghe nhưng khi mình gửi băng CD, video về đài truyền hình, phát thanh là sẽ không được phát.

Các ca sĩ nhạc thị trường cũng không được xuất hiện trong các chương trình chính quy, những chương trình do đài hoặc thành phố làm. Do đó những ca sĩ nhạc thị trường muốn xuất hiện trên truyền hình là tham gia game show. Đó là lý do tôi chơi rất nhiều game show. Trong vòng 1 năm, tôi tham gia hơn 100 game show. Số tiền tôi nhận được từ game show rất nhiều. Mọi người còn gọi tôi là "ông hoàng game show" là vậy" - anh tiết lộ.

Làm MC khi nhóm Moffats về Việt Nam

24 tuổi, Đoan Trường là ca sĩ Việt hiếm hoi tốt nghiệp Thạc sĩ Hóa tại nước ngoài, thông thạo 4 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Hoa, Nga.

"Năm 1999, khi nhóm nhạc The Moffatts qua Việt Nam, tôi được giao lưu với họ. Tôi là một trong những MC song ngữ đầu tiên của Việt Nam. Lúc đó, tôi đắt show MC lắm. Tôi đã đi 65 quốc gia và hơn 250 thành phố trên thế giới, tôi nói chuyện và giao tiếp được với người dân bản địa".

Cùng ca sĩ Bằng Kiều

Đoan Trường cũng chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Dù độc thân nhưng anh hài lòng với những gì mình đang có. Căn nhà hiện tại, Đoan Trường đang cho thuê 3 tầng. Anh và em gái ở tầng 4 và 5. Sân thượng, anh làm một khu vườn nhỏ để nuôi cá, thú cưng, tập thể dục cũng là nơi tổ chức các bữa tiệc nhỏ cùng bạn bè.

Nam ca sĩ nói: "Đối với tôi, như vậy là đủ đầy rồi, tôi không cần ở biệt thự, chỉ cần một chốn đi về, có một không gian vừa vặn để mời bạn bè tới chơi, làm BBQ ăn uống, uống cà phê nghe nhạc chill chill vào cuối tuần là niềm hạnh phúc rồi".