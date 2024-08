Nam ca sĩ viết tâm thư sau khi lộ tình "chị - em"

Choi Jung-hoon, sinh năm 1992 và nữ diễn viên Han Ji-min, sinh năm 1982 đã được Dispatch tung ảnh hẹn hò tại một quán cà phê.

Sau đó, ngày 8-8, công ty quản lý của cả hai đã lên tiếng xác nhận, cho biết họ đang phát triển mối quan hệ tình cảm sau lần gặp đầu tiên trong chương trình "The Seasons - Choi Jung-hoon's Night Park" của đài KBS.



Choi Jung-hoon kém hơn Han Ji-min 10 tuổi

Trang Allkpop mới đây thông tin về tâm thư mà Choi Jung-hoon viết cho người hâm mộ của mình. Theo đó, nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ trải lòng: "Như một thói quen, mọi người hình như đang chuẩn bị trêu chọc tôi. Thực ra, tôi biết rất rõ cảm giác ẩn sau sự trêu chọc là gì và tôi cũng cảm ơn những cảm xúc đó. Mỗi khi ai đó hỏi về chuyện tình cảm, tôi thường nói là bản thân xử lý rất tốt mà. Trên thực tế, tôi đã không xử lý nó tốt chút nào. Bây giờ, sự việc đã được mọi người biết đến, mọi người đang chờ để chúc mừng nên tôi không thể tránh khỏi phải viết bức thư này".

Choi Jung-hoon nói rằng cảm thấy rất biết ơn tất cả người hâm mộ vì dù mọi người trêu chọc một cách tinh nghịch nhưng vẫn nhận thấy được rất nhiều sự ấm áp trong đó. Tất cả được anh chuyển hóa thành nguồn năng lượng tích cực để tạo ra âm nhạc tuyệt vời hơn nữa phục vụ lại người hâm mộ. Âm nhạc lành mạnh và tràn đầy tình cảm.

"Chúng tôi sẽ tạo ra rất nhiều bản nhạc hay và tôi sẽ làm việc chăm chỉ để sớm chia sẻ cho tất cả các bạn. Tôi chân thành cảm ơn vì mọi người đã luôn ủng hộ bằng tất cả tấm lòng" - Choi Jung-hoon kết luận.

Tâm thư của Choi Jung-hoon được nhận định là cách hành xử khôn khéo bởi lẽ chuyện lệch tuổi của cặp đôi gặp phải ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Han Ji-min đã tham gia nhiều phim: "All in", "Nàng Dae Jang-geum", "Hoàng tử gác mái", "Keys To the Heart"…