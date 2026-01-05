HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Nấm đen ăn mòn xoang hàm người đàn ông khỏe mạnh

N.Dung

(NLĐO) - Nam bệnh nhân nhiễm nấm đen xâm lấn xoang hàm, trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, không bệnh nền, khiến chẩn đoán ban đầu dễ bị nhầm lẫn.

Nam bệnh nhân 55 tuổi ở Phú Thọ được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) trong tình trạng đau vùng xoang hàm, cứng hàm nhẹ, ban đầu nghi ngờ uốn ván. Tuy nhiên, điều trị không cho đáp ứng rõ rệt.

Nấm đen 'ăn' mòn xoang hàm người đàn ông khỏe mạnh - Ảnh 1.

Tổn thương xoang hàm có hình ảnh nghi ngờ nhiễm nấm xâm lấn. Ảnh: Đặng Thanh

Nghi ngờ nguyên nhân nguy hiểm hơn, bác sĩ chỉ định chụp CT xoang. Kết quả cho thấy tổn thương nấm xâm lấn, ăn mòn cấu trúc xương xoang. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc nấm đen xâm lấn (mucormycosis).

Theo các bác sĩ, nấm đen xâm lấn là bệnh nhiễm trùng đặc trưng bởi tình trạng hoại tử mô, tổn thương thường có màu đen. Dù hiếm gặp, bệnh diễn tiến rất nhanh và có nguy cơ tàn phá nghiêm trọng nếu không được điều trị kịp thời.

Ngay sau khi chẩn đoán, ca bệnh được hội chẩn liên chuyên khoa và chỉ định phẫu thuật cấp cứu tối khẩn. Nếu trì hoãn, nấm có thể nhanh chóng lan vào ổ mắt, nhãn cầu hoặc xâm lấn lên não.

Quá trình phẫu thuật ghi nhận nhiều ổ nấm đen đặc lan rộng trong xoang hàm. Tại thời điểm can thiệp, xương xoang hàm chưa bị phá hủy nhiều, được đánh giá là yếu tố then chốt giúp ca bệnh được phát hiện và xử trí ở "thời điểm vàng".

Theo bác sĩ Nguyễn Kim Anh, điều trị nấm đen xâm lấn đòi hỏi phẫu thuật sớm kết hợp thuốc kháng nấm đặc hiệu đường tĩnh mạch. Loại nấm này có khả năng xâm lấn mạnh vào niêm mạc, xương và đặc biệt là hệ mạch máu. Khi đã xâm nhập vào máu, nấm có thể lan nhanh lên não hoặc gây hoại tử diện rộng chỉ trong thời gian ngắn.

Sau phẫu thuật và điều trị, tình trạng bệnh nhân ổn định, đáp ứng bước đầu tốt nhưng vẫn được xếp vào nhóm bệnh nặng, nguy cơ tái xâm lấn cao. Thời gian điều trị dự kiến kéo dài ít nhất 3-4 tuần, sau đó tiếp tục duy trì thuốc uống và theo dõi chặt chẽ.

Nấm đen 'ăn' mòn xoang hàm người đàn ông khỏe mạnh - Ảnh 4.

Tình trạng bệnh nhân hiện ổn định, đáp ứng điều trị bước đầu tốt

Theo các bác sĩ, nấm đen xâm lấn thường gặp ở người đái tháo đường kiểm soát kém, suy giảm miễn dịch, dùng corticoid kéo dài hoặc mắc bệnh mạn tính. Tuy nhiên, ca bệnh này cho thấy ngay cả người trước đó khỏe mạnh cũng có thể mắc bệnh, khiến việc chẩn đoán sớm trở nên khó khăn hơn.

Khi xuất hiện những triệu chứng như đau xoang kéo dài, cứng hàm, sưng đau vùng mặt, đau đầu không rõ nguyên nhân hoặc không đáp ứng điều trị thông thường, người dân cần đến cơ sở y tế chuyên sâu để được thăm khám kịp thời.

