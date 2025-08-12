Vật thể vũ trụ vừa rơi xuống Mỹ "già" hơn Trái Đất 20 triệu năm

Theo CBS News, một phân tích mới đã xác định "kẻ tấn công" từ vũ trụ đã xuyên thủng mái nhà một người đàn ông ở thị trấn McDonough, bang Georgia - Mỹ vào cuối tháng 6 là mảnh vỡ của một vật thể cổ xưa hơn cả Trái Đất.

Vật thể vũ trụ rơi xuống McDonough là một phần của thiên thạch nổ tung trên bầu trời nước Mỹ cuối tháng 6 - Ảnh cắt từ clip của CBS NEWS

Trước đó, vào ngày 26-6, một quả cầu lửa đã nổ tung trên bầu trời nước Mỹ, được xác định là một thiên thạch.

Vật thể xuyên thủng mái nhà người đàn ông ở Georgia chính là một trong các mảnh vỡ từ vụ nổ. Nhà địa chất hành tinh Scott Harris của Đại học Georgia (Mỹ) đã thu thập 23 g mảnh vụn từ vật thể này để đem về phân tích và phát hiện ra nó quả thật là một báu vật.



Sau khi kiểm tra các mảnh vỡ dưới kính hiển vi, TS Harris kết luận cơ thể mẹ của thiên thạch này hình thành cách đây khoảng 5,46 tỉ năm, tức "già" hơn Trái Đất tận 20 triệu năm.

"Nó thuộc về một nhóm tiểu hành tinh trong Vành đai tiểu hành tinh chính giữa Sao Hỏa và Sao Mộc. Hiện chúng tôi cho rằng nó có thể liên quan một tiểu hành tinh lớn tan vỡ cách đây khoảng 470 triệu năm" - TS Harris cho hay.

TS Harris cùng các cộng sự tại Đại học Georgia và Đại học Bang Arizona dự định trình phát hiện này lên Ủy ban Danh pháp của Hiệp hội Thiên thạch Mỹ. Họ cũng dự định đặt tên vật thể vũ trụ này là thiên thạch McDonough, theo tên thị trấn mà nó đã hạ cánh.

Theo trường đại học, đây là thiên thạch thứ 27 được tìm thấy ở Georgia và là thiên thạch thứ 6 được chứng kiến rơi xuống.

Những vật thể vũ trụ cổ xưa như vậy có giá trị rất lớn trong nghiên cứu khoa học, bởi có thể phản ánh thành phần sơ khai của hệ Mặt Trời, từ đó giúp giải đáp nhiều câu đố liên quan sự hình thành của chính thế giới mà chúng ta đang sống.