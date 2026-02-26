Nam sinh 18 tuổi mắc sùi mào gà sau quan hệ đường hậu môn

Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 18 tuổi đến khám vì xuất hiện các u nhú quanh hậu môn kéo dài khoảng một tháng. Người bệnh có tiền sử quan hệ tình dục đường sinh dục - hậu môn.

Biểu hiện bệnh sùi mào gà

Tại Phòng khám chuyên đề các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs), bác sĩ ghi nhận tổn thương sùi mào gà phân bố dày đặc quanh hậu môn và lan vào ống hậu môn. Đây là vị trí điều trị phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ chảy máu, nhiễm trùng và tái phát nếu xử trí không phù hợp.

Bác sĩ Nguyễn Mậu Tráng, Khoa Laser và Săn sóc da, cho biết bệnh nhân được chuyển điều trị chuyên sâu. Sau hội chẩn, bác sĩ chỉ định đốt tổn thương bằng laser CO₂ dưới gây mê. Hiện sức khỏe người bệnh ổn định, vết thương tiến triển tốt.

Theo bác sĩ Tráng, vùng ống hậu môn không có cơ chế bôi trơn tự nhiên nên khi quan hệ dễ xảy ra xây xát, tạo điều kiện cho virus xâm nhập. Sùi mào gà ở vị trí này thường khó điều trị hơn do nguy cơ biến chứng và tái phát tương đối cao.

Tiến sĩ - bác sĩ Phạm Thị Minh Phương, Phó Giám đốc bệnh viện, cho biết sùi mào gà do virus HPV gây ra, là bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến và có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới được xem là nhóm nguy cơ cao, với tỷ lệ đồng mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác ở mức đáng lưu ý.

Các chuyên gia khuyến cáo thanh thiếu niên nên trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản, thực hành quan hệ tình dục an toàn và đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường để hạn chế biến chứng và nguy cơ lây nhiễm.