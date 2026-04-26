Sức khỏe

Nam sinh liệt mặt vì một thói quen nhiều người mắc

N.Dung

(NLĐO) - Nam sinh ngâm bể sục nước nóng nhiều giờ, sau đó ngủ phòng điều hòa. Sáng dậy xuất hiện dấu hiệu liệt mặt, được chẩn đoán liệt dây thần kinh số 7.

Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết vừa tiếp nhận một nam sinh viên năm cuối nhập viện do liệt mặt ngoại biên, với biểu hiện méo miệng, mắt nhắm không kín.

img

Bác sĩ điều trị cho nam sinh bị liệt mặt - Ảnh: Nguyên Hà

Trước đó, bệnh nhân ngâm mình trong bể sục nước nóng khoảng 2–3 giờ, sau đó trở về phòng có bật điều hòa và đi ngủ. Sáng hôm sau, người này xuất hiện các dấu hiệu bất thường như miệng không khép kín, uống nước khó, nước chảy ra ngoài khi đánh răng, không cười được, mắt nhắm không kín, lông mày một bên không cử động. Bệnh nhân sau đó đến khám và được chẩn đoán liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên.

Theo các bác sĩ, nếu được phát hiện trong "giai đoạn vàng" và điều trị đúng hướng, liệt mặt ngoại biên có khả năng hồi phục cao. Tùy từng trường hợp, người bệnh có thể được điều trị nội khoa kết hợp y học cổ truyền như châm cứu, điện châm, xoa bóp bấm huyệt, giác hơi.

Nam sinh được điều trị bằng thuốc kháng viêm kết hợp các phương pháp y học cổ truyền. Sau một thời gian ngắn, tình trạng cải thiện rõ rệt, vận động cơ mặt phục hồi tốt hơn, việc ăn uống và sinh hoạt dần ổn định.

Bác sĩ Hoàng Duy Luân, Khoa Y học cổ truyền, cho biết liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên là bệnh khá phổ biến, có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Nguyên nhân thường liên quan đến tình trạng co thắt mạch máu, thiếu máu cục bộ và viêm dây thần kinh.

Vào mùa hè, nhiều người chủ quan cho rằng thời tiết nóng nên không thể "trúng lạnh". Tuy nhiên, việc di chuyển liên tục giữa môi trường nóng – lạnh, đặc biệt từ ngoài trời nắng vào phòng điều hòa ngay hoặc để luồng gió lạnh thổi trực tiếp vào mặt, đầu, gáy có thể làm co thắt mạch máu, gây thiếu máu cục bộ và viêm dây thần kinh, dẫn đến liệt mặt.

Bệnh có các biểu hiện điển hình như: mặt mất cân đối, miệng méo lệch, mất nếp nhăn trán, mắt nhắm không kín; uống nước dễ chảy ra ngoài, nói không tròn tiếng, không huýt sáo hoặc phồng má được. Một số trường hợp kèm đau tai, ù tai, giảm vị giác.

img

Nam sinh nhập viện trong tình trạng méo miệng, mắt nhắm không kín sau một đêm ngủ dậy

Theo bác sĩ, bệnh không đe dọa tính mạng nhưng nếu phát hiện muộn hoặc điều trị không đúng cách có thể để lại di chứng kéo dài như co cứng cơ mặt, méo miệng dai dẳng, giảm vị giác, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và tâm lý.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như méo miệng, mắt nhắm không kín, cười lệch mặt, người bệnh cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám, không tự ý điều trị tại nhà.

Để phòng ngừa, người dân không nên để điều hòa ở nhiệt độ quá thấp, tránh để luồng gió lạnh thổi trực tiếp vào vùng mặt, đầu, gáy; hạn chế thay đổi nhiệt độ đột ngột; không tắm khuya, cần sấy khô tóc sau khi gội...

Làm gì khi trẻ bỗng liệt mặt, méo miệng mùa lạnh?

Làm gì khi trẻ bỗng liệt mặt, méo miệng mùa lạnh?

(NLĐO)- Do khí hậu thay đổi đột ngột nhiều trẻ không thích nghi nên dễ bị bệnh, đã có không ít trẻ nhập viện vì bị liệt mặt, méo miệng. Tôi rất lo con mình cũng có thể bị như vậy.

Bé 4 tuổi liệt dây thần kinh, bác sĩ chỉ nguyên nhân không thể bỏ qua

(NLĐO) - Dây thần kinh số 7 nằm sát với bề mặt da nên rất nhạy cảm với nhiệt độ. Nếu gặp lạnh đột ngột, mạch máu nuôi sẽ co lại, gây tổn thương

Bé 2 tuổi méo miệng, liệt dây thần kinh số 7 do trời lạnh

(NLĐO) - Bé gái nhập viện trong tình trạng méo miệng, không thể nhắm kín mắt do bị lạnh đột ngột khi đi xe máy vào buổi tối cùng bố mẹ

dây thần kinh liệt mặt méo miệng liệt dây thần kinh dấu hiệu liệt dây thần kinh mắt nhắm không kín
