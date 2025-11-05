Nam sinh lớp 8 hành hung bạn rồi hất xuống hồ nước

Tối 5-11, theo thông tin từ lãnh đạo UBND phường Yên Bái (tỉnh Lào Cai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai nam sinh xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau, sau đó một em đã hất bạn mình xuống hồ nước rồi bỏ đi.

Hình ảnh nam sinh hất bạn xuống hồ nước. Nguồn: MXH

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, hai nam sinh lớp 8 Trường THCS Quang Trung, phường Yên Bái, xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, một nam sinh đã bế, hất bạn của mình xuống hồ nước rồi bỏ đi.

Thông tin từ lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, cho biết sau khi sự việc xảy ra, phía nhà trường và công an phường đã tới và đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu. Bước đầu xác định nam sinh hất bạn xuống hồ nước có biểu hiện tăng động. Nguyên nhân ban đầu do 2 bên xích mích, cãi nhau rồi bất ngờ lao vào hành hung.