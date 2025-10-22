Thông tin chi tiết vụ nam sinh ở An Giang đánh bạn

Ngày 22-10, UBND xã Bình Thạnh Đông đã báo cáo Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh An Giang về vụ việc học sinh Trường THPT Bình Thạnh Đông xô xát khiến một nam sinh nhập viện.

Hình ảnh nhóm nam sinh ở An Giang xô xát ngày 18-10 làm 1 em bị thương. Ảnh cắt từ clip

Như Người Lao Động đã thông tin, ngày 20-10, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài khoảng 40 giây ghi lại cảnh nhóm học sinh xô xát khiến 1 nam sinh bị thương.

Theo người chia sẻ đoạn clip, hình ảnh nhóm học sinh xô xát được ghi nhận tại xã Phú Tân. Ngày 21-10, lãnh đạo xã Phú Tân cũng xác nhận với phóng viên sự việc xảy ra trên địa bàn.

Tuy nhiên, ngày 22-10, trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Quốc Bảo – Chủ tịch UBND xã Phú Tân – cho hay vụ việc xảy ra ở địa bàn xã khác, các em này không phải học sinh của Trường THCS và THPT Phú Tân.

"Do tiếp nhận thông tin ban đầu không chính xác nên có sự nhầm lẫn. Sau đó, tôi chỉ đạo anh em xác minh lại thì nắm thông tin chính xác vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Bình Thạnh Đông"- ông Bảo giải thích.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh Đông, xác nhận với phóng viên vụ việc trên xảy ra tại địa bàn xã. Xã cũng đã báo cáo toàn bộ sự việc bằng văn bản cho Sở Giáo dục - Đào tạo An Giang.

Theo báo cáo của UBND xã Bình Thạnh Đông, ngày 21-10, UBND xã nhận được báo cáo của công an xã về vụ "cố ý gây thương tích" xảy ra vào ngày 18-10 tại khu vực ấp Bình Đông 2.

Người trình báo công an là bà Tr.Th.H. (thường trú ấp Bình Trung 1, xã Bình Thạnh Đông), mẹ của em L.Tr.Gi.B. (SN 2012; học sinh lớp 8A6 Trường THCS Bình Thạnh Đông).

Theo xác minh bước đầu của Công an xã Bình Thạnh Đông, sáng 18-10, B. đến sân bóng đá cỏ nhân tạo tại ấp Bình Trung 2 đá bóng. Tại đây có nhiều bạn bè cùng tham gia đá bóng và xem đá bóng, trong đó có em Ng.M.Tr. (SN 2011; học sinh lớp 9A5, Trường THCS Bình Thạnh Đông). B. đá bóng đến khoảng 10 giờ cùng ngày thì nghi.

Do mâu thuẫn từ trước nên sau khi đá bóng xong, B. và Tr. hẹn đến một khu đất trống để đánh nhau.

Trong lúc B. và Tr. đánh nhau thì Ph.V.T. từ bên ngoài cầm gậy 3 khúc xông vào đánh B. vào đầu và mặt. B. được mọi người đưa đến Trạm Y tế Bình Thạnh Đông khâu vết thương, sau đó được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc tiếp tục điều trị.

Về vụ việc trên, Công an xã Bình Thạnh Đông đang cùng cố hồ sơ để xử lý.

Về phía nhà trường, sáng 22-10, Ban Giám hiệu Trường THCS Bình Thạnh Đông tiếp tục mời phụ huynh và học sinh tham gia đánh nhau đến làm việc. Theo đó, phụ huynh học sinh liên quan đã trực tiếp gặp gỡ xin lỗi, bồi thường thiệt hại cho đại diện học sinh bị đánh và cam kết giáo dục các em tốt hơn.