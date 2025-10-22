Thông tin chi tiết vụ nam sinh ở An Giang đánh bạn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Thông tin chi tiết vụ nam sinh ở An Giang đánh bạn

DUY NHÂN

(NLĐO)- Sau khi rà soát lại thông tin, lãnh đạo xã Phú Tân, tỉnh An Giang xác nhận vụ việc xảy ra tại địa bàn xã khác

Ngày 22-10, UBND xã Bình Thạnh Đông đã báo cáo Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh An Giang về vụ việc học sinh Trường THPT Bình Thạnh Đông xô xát khiến một nam sinh nhập viện.

Thông tin chi tiết vụ nam sinh ở An Giang cầm hung khí quật liên tiếp vào đầu bạn - Ảnh 1.

Hình ảnh nhóm nam sinh ở An Giang xô xát ngày 18-10 làm 1 em bị thương. Ảnh cắt từ clip

Như Người Lao Động đã thông tin, ngày 20-10, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài khoảng 40 giây ghi lại cảnh nhóm học sinh xô xát khiến 1 nam sinh bị thương.

Theo người chia sẻ đoạn clip, hình ảnh nhóm học sinh xô xát được ghi nhận tại xã Phú Tân. Ngày 21-10, lãnh đạo xã Phú Tân cũng xác nhận với phóng viên sự việc xảy ra trên địa bàn.

Tuy nhiên, ngày 22-10, trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Quốc Bảo – Chủ tịch UBND xã Phú Tân – cho hay vụ việc xảy ra ở địa bàn xã khác, các em này không phải học sinh của Trường THCS và THPT Phú Tân.

"Do tiếp nhận thông tin ban đầu không chính xác nên có sự nhầm lẫn. Sau đó, tôi chỉ đạo anh em xác minh lại thì nắm thông tin chính xác vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Bình Thạnh Đông"- ông Bảo giải thích.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh Đông, xác nhận với phóng viên vụ việc trên xảy ra tại địa bàn xã. Xã cũng đã báo cáo toàn bộ sự việc bằng văn bản cho Sở Giáo dục - Đào tạo An Giang.

Theo báo cáo của UBND xã Bình Thạnh Đông, ngày 21-10, UBND xã nhận được báo cáo của công an xã về vụ "cố ý gây thương tích" xảy ra vào ngày 18-10 tại khu vực ấp Bình Đông 2.

Người trình báo công an là bà Tr.Th.H. (thường trú ấp Bình Trung 1, xã Bình Thạnh Đông), mẹ của em L.Tr.Gi.B. (SN 2012; học sinh lớp 8A6 Trường THCS Bình Thạnh Đông).

Theo xác minh bước đầu của Công an xã Bình Thạnh Đông, sáng 18-10, B. đến sân bóng đá cỏ nhân tạo tại ấp Bình Trung 2 đá bóng. Tại đây có nhiều bạn bè cùng tham gia đá bóng và xem đá bóng, trong đó có em Ng.M.Tr. (SN 2011; học sinh lớp 9A5, Trường THCS Bình Thạnh Đông). B. đá bóng đến khoảng 10 giờ cùng ngày thì nghi.

Do mâu thuẫn từ trước nên sau khi đá bóng xong, B. và Tr. hẹn đến một khu đất trống để đánh nhau.

Trong lúc B. và Tr. đánh nhau thì Ph.V.T. từ bên ngoài cầm gậy 3 khúc xông vào đánh B. vào đầu và mặt. B. được mọi người đưa đến Trạm Y tế Bình Thạnh Đông khâu vết thương, sau đó được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc tiếp tục điều trị.

Về vụ việc trên, Công an xã Bình Thạnh Đông đang cùng cố hồ sơ để xử lý.

Về phía nhà trường, sáng 22-10, Ban Giám hiệu Trường THCS Bình Thạnh Đông tiếp tục mời phụ huynh và học sinh tham gia đánh nhau đến làm việc. Theo đó, phụ huynh học sinh liên quan đã trực tiếp gặp gỡ xin lỗi, bồi thường thiệt hại cho đại diện học sinh bị đánh và cam kết giáo dục các em tốt hơn.

Tin liên quan

Công an vào cuộc vụ nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man ở An Giang

Công an vào cuộc vụ nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man ở An Giang

(NLĐO) - Gia đình nữ sinh bị 2 nam sinh đánh dã man trong lớp học ở An Giang không đồng ý hòa giải, yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật.

Xử lý nhóm thanh thiếu niên đánh nhau liên quan học sinh ở An Giang

(NLĐO) - Phòng GD- ĐT TP Long Xuyên, tỉnh An Giang chỉ đạo các trường tăng cường phối hợp với phụ huynh học sinh theo dõi, quản lý con em mình

Thêm 2 vụ việc đáng buồn đối với ngành giáo dục ở An Giang

(NLĐO) – Hai đoạn clip được phát tán lên mạng xã hội ghi lại hình ảnh 2 nhóm nữ sinh ở An Giang đánh bạn rất dã man

An Giang bạo lực học đường học sinh đánh nhau cố ý gây thương tích mạng xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo