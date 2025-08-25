HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Nam thần tượng bị một fan nữ quấy rối

Minh Khuê

(NLĐO) - Ca sĩ Eunho của nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc Younite là nạn nhân vụ quấy rối tình dục tại một sự kiện ở Brazil.

Nam thần tượng Eunho bị một khán giả cuồng nhiệt "cưỡng hôn"

Theo Allkpop ngày 25-8 thông tin, vụ việc được quay video clip và lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Ban Tổ chức sự kiện cũng như công ty quản lý nhóm nhạc Younite lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ vụ quấy rối tình dục này.

Nam thần tượng bị một phụ nữ cưỡng hôn - Ảnh 1.

Eunho của nhóm Younite bất ngờ bị một phụ nữ lao đến hôn

Theo đó, ngày 17-8 (giờ địa phương), nhóm Younite tham gia biểu diễn tại sự kiện "Ngày văn hóa Hàn Quốc lần thứ 18" tại Thành phố São Paulo của Brazil. Khi các thành viên rời khỏi địa điểm, một phụ nữ trong đám đông khán giả bất chợt lao vào Eunho.

Người phụ nữ đã túm cổ nam thần tượng, cố gắng hôn anh. Nhân viên an ninh nhanh chóng can thiệp để ngăn chặn người hâm mộ cuồng nhiệt này nhưng Eunho bị sốc nặng, vội vã rời khỏi hiện trường.

"Chúng tôi lấy làm tiếc về vụ việc quấy rối tình dục khi một người hâm mộ cố tình cưỡng hôn nghệ sĩ. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng quấy rối tình dục dưới bất kỳ hình thức nào cũng đều không thể chấp nhận được. Những hành động xâm phạm nhân phẩm, sự tôn trọng và an toàn cá nhân sẽ không được dung thứ" - Ban Tổ chức sự kiện thông cáo.

Lên án hành vi nhưng yêu cầu không chỉ trích quá mức cá nhân liên quan 

Công ty quản lý của Younite cũng ban hành văn bản cho rằng sự an toàn của thành viên nhóm bị đe dọa bởi sự tiếp cận quá mức của một số người hâm mộ sau buổi biểu diễn.

Nam thần tượng bị một phụ nữ cưỡng hôn - Ảnh 2.

Eunho trấn an người hâm mộ rằng bản thân ổn sau sự việc

"Điều này có thể gây ra rủi ro lớn không chỉ cho nghệ sĩ mà còn cho sự an toàn của tất cả người hâm mộ tại hiện trường. Vì sự an toàn của nghệ sĩ và người hâm mộ, chúng tôi yêu cầu các bạn giữ khoảng cách an toàn trong suốt lịch trình" - văn bản có đoạn viết. Tuy nhiên, công ty cũng yêu cầu không nên chỉ trích quá mức cá nhân có liên quan vụ việc.

Sau sự việc, Eunho đã lên tiếng trấn an cộng đồng người hâm mộ. Anh bày tỏ: "Tôi rất ngạc nhiên! Lúc đầu, tôi cứ nghĩ cô ấy là nhân viên của Ban Tổ chức sự kiện. Tuy nhiên, tôi đã né được nhờ phản xạ siêu phàm của mình. Tôi ổn!".

Nhóm Younite có 8 thành viên, hoạt động tích cực từ năm 2022 cho đến nay, sở hữu nhiều ca khúc nổi tiếng.

Tin liên quan

Nam MC bị cưỡng hôn thô bạo trên sân khấu

Nam MC bị cưỡng hôn thô bạo trên sân khấu

(NLĐO) - Khán giả phản đối dữ dội khi thành viên nhóm Baba Yega của chương trình "Tìm kiếm tài năng Anh" cưỡng hôn nam MC trên sóng trực tiếp tối 31-5.

Ca sĩ ngoại cỡ “mất việc” sau cáo buộc quấy rối tình dục

(NLĐO) - Nữ ca sĩ ngoại cỡ Lizzo bị loại khỏi danh sách trình diễn của chương trình Super Bowl LVII Halftime Show sau khi đối mặt đơn kiện của ba nữ vũ công cáo buộc cô quấy rối tình dục, tạo ra “môi trường làm việc khắc nghiệt”, thiếu tôn trọng người khác.

Cựu ca sĩ kể chuyện “fan” sàm sỡ, quấy rối tình dục

(NLĐO) - Ca sĩ C.A.P - cựu thành viên nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc TEEN TOP, cho biết các ca sĩ nam cũng phải đối mặt việc bị “fan” (người hâm mộ) quấy rối tình dục, sàm sỡ.

cưỡng hôn quấy rối tình dục Nhóm nhạc thần tượng nhóm Younite ca sĩ Eunho
    Thông báo