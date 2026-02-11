Nam thanh niên 20 tuổi hôn mê sau hút thuốc lá điện tử

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) vừa điều trị một nam bệnh nhân 20 tuổi hôn mê sâu, suy hô hấp cấp, tổn thương phổi nặng nghi do ngộ độc thuốc lá điện tử.

Nam bệnh nhân ngộ độc thuốc lá điện tử nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bệnh sử, người bệnh sử dụng thuốc lá điện tử thời gian gần đây. Trước nhập viện, nam thanh niên mệt mỏi, khó thở tăng dần, sau đó lơ mơ rồi nhanh chóng rơi vào hôn mê.

Khi tiếp nhận, bác sĩ xác định bệnh nhân suy hô hấp cấp, phải đặt nội khí quản, thở máy. Sau 3 ngày điều trị tích cực, tình trạng cải thiện rõ, bệnh nhân được rút ống, tỉnh táo và xuất viện.

Tiến sĩ - bác sĩ Phạm Đăng Hải, Chủ nhiệm Khoa Hồi sức Nội khoa và Chống độc, cho biết thuốc lá điện tử thường được quảng cáo "an toàn hơn thuốc lá truyền thống", song thực tế nhiều ca ngộ độc nặng, thậm chí nguy kịch, đã được ghi nhận.

Theo bác sĩ Hải, dung dịch trong thuốc lá điện tử ngoài nicotine còn chứa phụ gia, hương liệu, dung môi. Khi bị làm nóng, chúng có thể tạo ra các hợp chất độc, gây tổn thương nhiều cơ quan.

Người sử dụng có nguy cơ ngộ độc nicotine cấp, viêm phổi cấp, rối loạn thần kinh, tim mạch. Đáng lo ngại, người dùng thường không biết mình hít phải chất gì, trong khi mùi vị hấp dẫn khiến giới trẻ dễ sử dụng thường xuyên.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không sử dụng thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Người đang sử dụng cần chủ động ngừng sớm để bảo vệ sức khỏe. Các dấu hiệu ngộ độc thuốc lá điện tử bao gồm buồn nôn, nôn nhiều, đau đầu, chóng mặt, khó thở, thở nhanh, đau tức ngực, tim đập nhanh hoặc rối loạn nhịp, co giật và lú lẫn.

Bộ Y tế cho biết từ 1-1-2025, Việt Nam cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Tuy vậy, hàng lậu vẫn lưu hành, một số chế phẩm có thể bị pha trộn ma túy hoặc chất hướng thần, làm tăng nguy cơ lệ thuộc và gây tổn thương nặng, đặc biệt với hệ thần kinh người trẻ.