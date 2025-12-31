Ngày 31-12, liên quan vụ nam thanh niên bán vé số dạo giở trò đồi bại với cháu người cho ở nhờ, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Nhàn (SN 2004; ngụ phường Bình Minh) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Cơ quan cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt đối tượng Lê Văn Nhàn

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nhàn hành nghề bán vé số dạo. Do ham chơi, Nhàn bị mẹ ruột đuổi ra khỏi nhà. Ông T.V.Đ. (thuê trọ tại phường Bình Minh) thấy hoàn cảnh tội nghiệp nên cho Nhàn ở nhờ.

Tối 7-7, Nhàn đã uống rượu rồi có hành vi xâm hại em T.T.N.T (14 tuổi; cháu ngoại của ông Đ.) Gia đình phát hiện sự việc nên đến Công an phường Bình Minh tố giác.

Quá trình điều tra, Nhàn thừa nhận hành vi phạm tội. Sau thời gian củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt các quyết định tố tụng đối với Nhàn để phục vụ công tác điều tra.