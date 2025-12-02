Sáng 2-12, Công an xã Tiền Hải (tỉnh Hưng Yên) cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Long Thành về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" quy định tại khoản 3, Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Công an xã Tiền Hải di lý đối tượng Nguyễn Long Thành về trụ sở Công an xã

Trước đó, Công an xã Tiền Hải tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc khoảng 15 giờ ngày ngày 15-11, Nguyễn Long Thành (SN 1993, trú thôn Hiên, xã Tiền Hải) đe dọa, ép buộc cháu T.M.A. (SN 2013) đến nhà nghỉ thuộc thôn Lương Phú, xã Tiền Hải. Tại đây, đối tượng Nguyễn Long Thành có nhiều hành vi xâm hại thân thể cháu nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhận tin báo, Công an xã Tiền Hải nhanh chóng triển khai xác minh có sự việc và xác định đối tượng Thành bị nhiễm HIV, đã có 2 tiền án về hành vi cướp tài sản, là đối tượng manh động, mang theo hung khí trong quá trình bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Tiền Hải xác định đối tượng đang có ý định bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam để tìm đường vượt biên sang Campuchia, nếu không truy bắt kịp thời sẽ gây nhiều khó khăn trong quá trình điều tra, xử lý tội phạm nên đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên trực tiếp chỉ đạo lực lượng các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an xã truy bắt đối tượng.

Công an xã Tiền Hải tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Long Thành

Đến chiều 19-11, qua nhiều biện pháp xác minh, truy vết, xác định đối tượng xuất hiện tại Ninh Bình, di chuyển sang Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) và bắt xe khách đi Kon Tum, tổ công tác Công an xã Tiền Hải đã phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị dừng phương tiện xe khách, bắt giữ đối tượng thu 2 dao nhọn, nhiều vật chứng liên quan và di lý về Công an xã để tiến hành điều tra, xác minh hành vi phạm tội của Nguyễn Long Thành.

Đáng chú ý, trong quá trình truy bắt đối tượng Thành, tổ công tác Công an xã Tiền Hải còn phát hiện và phối hợp với Công an phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) triệt xóa 1 điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do bạn tù cũ của Thành cầm đầu, bắt 2 đối tượng, thu 1 khẩu súng và 3 viên đạn, 13 gói ma túy tổng hợp.