HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Đối tượng có 2 tiền án, nhiễm HIV, ép bé gái 12 tuổi vào nhà nghỉ xâm hại

Tr.Đức

(NLĐO)- Quá trình truy bắt, lực lượng côn an triệt xóa 1 điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do bạn tù của Thành cầm đầu, thu 1 khẩu súng, 3 viên đạn

Sáng 2-12, Công an xã Tiền Hải (tỉnh Hưng Yên) cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Long Thành về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" quy định tại khoản 3, Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Bắt giữ đối tượng Hiếp dâm bé gái 12 tuổi và tổ chức sử dụng ma túy trái phép - Ảnh 1.

Công an xã Tiền Hải di lý đối tượng Nguyễn Long Thành về trụ sở Công an xã

Trước đó, Công an xã Tiền Hải tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc khoảng 15 giờ ngày ngày 15-11, Nguyễn Long Thành (SN 1993, trú thôn Hiên, xã Tiền Hải) đe dọa, ép buộc cháu T.M.A. (SN 2013) đến nhà nghỉ thuộc thôn Lương Phú, xã Tiền Hải. Tại đây, đối tượng Nguyễn Long Thành có nhiều hành vi xâm hại thân thể cháu nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhận tin báo, Công an xã Tiền Hải nhanh chóng triển khai xác minh có sự việc và xác định đối tượng Thành bị nhiễm HIV, đã có 2 tiền án về hành vi cướp tài sản, là đối tượng manh động, mang theo hung khí trong quá trình bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Tiền Hải xác định đối tượng đang có ý định bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam để tìm đường vượt biên sang Campuchia, nếu không truy bắt kịp thời sẽ gây nhiều khó khăn trong quá trình điều tra, xử lý tội phạm nên đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên trực tiếp chỉ đạo lực lượng các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an xã truy bắt đối tượng.

Bắt giữ đối tượng Hiếp dâm bé gái 12 tuổi và tổ chức sử dụng ma túy trái phép - Ảnh 2.

Công an xã Tiền Hải tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Long Thành

Đến chiều 19-11, qua nhiều biện pháp xác minh, truy vết, xác định đối tượng xuất hiện tại Ninh Bình, di chuyển sang Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) và bắt xe khách đi Kon Tum, tổ công tác Công an xã Tiền Hải đã phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị dừng phương tiện xe khách, bắt giữ đối tượng thu 2 dao nhọn, nhiều vật chứng liên quan và di lý về Công an xã để tiến hành điều tra, xác minh hành vi phạm tội của Nguyễn Long Thành.

Đáng chú ý, trong quá trình truy bắt đối tượng Thành, tổ công tác Công an xã Tiền Hải còn phát hiện và phối hợp với Công an phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) triệt xóa 1 điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do bạn tù cũ của Thành cầm đầu, bắt 2 đối tượng, thu 1 khẩu súng và 3 viên đạn, 13 gói ma túy tổng hợp.

Tin liên quan

Huỳnh Văn Nhí bị bắt tạm giam vì dụ bé gái vào nhà nghỉ để xâm hại

Huỳnh Văn Nhí bị bắt tạm giam vì dụ bé gái vào nhà nghỉ để xâm hại

(NLĐO) - Làm việc với cơ quan công an sau khi bị bắt tạm giam, Huỳnh Văn Nhí đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình

Kết luận điều tra vụ Nguyễn Đắt Vũ xâm hại tình dục nhiều trẻ em ở Đà Lạt

(NLĐO) - Nguyễn Đắt Vũ đã nhiều lần xâm hại tình dục đối với 6 trẻ em tại cơ sở Thập Thiện, phường Cam Ly - Đà Lạt.

Tạm giữ thanh niên xâm hại bé gái ở Đồng Nai

(NLĐO) - Nam thanh niên 18 tuổi xâm hại bé gái 12 tuổi trong nhà nghỉ bị gia đình nạn nhân trình báo công an

bắt giữ đối tượng nhiễm HIV 2 tiền án xâm hại bé gái 12 tuổi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo