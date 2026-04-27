HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Nam thanh niên bất ngờ bị đâm chết khi vừa trở về phòng trọ

Tr.Đức

(NLĐO)- Khoảng 11 giờ ngày 24-4, khi anh C. trở về phòng trọ đã bị Cù Văn An bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát dẫn tới tử vong

Ngày 27-4, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, sau hơn 16 giờ kể từ khi xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương tổ chức truy xét, bắt giữ Cù Văn An (SN 1993, trú tại trú tại tổ dân phố Ngoại, phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), khi đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Công an Quảng Ninh thông tin vụ đồng nghiệp bị sát hại dã man Trong tháng 4 năm 2026 - Ảnh 1.

Cù Văn An khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Cù Văn An là lao động tự do, không có nơi cư trú ổn định. Do bỏ địa phương đi làm ăn nhiều năm, hiện đối tượng đã bị xóa hộ khẩu thường trú.

Từ tháng 1-2025 đến nay, An làm thuê tại công trình Trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long, thuộc khu phố 10, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Trong quá trình làm việc, An ở cùng và phát sinh mâu thuẫn với anh Nguyễn Đình C. (SN 1991, trú tại Khu 3 xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ), cùng là công nhân đang thi công tại công trình trên.

Để thực hiện hành vi trả thù, An đã chủ động bỏ việc từ trước. Đến khoảng 11 giờ ngày 24-4, An quay lại phòng trọ của anh C. chờ sẵn. Khi anh C. vừa trở về phòng trọ, Cù Văn An đã sử dụng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương tích nặng. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét nghi phạm.

Quá trình điều tra, nhận định đối tượng có khả năng lẩn trốn về khu vực tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời trao đổi thông tin đề nghị phối hợp.

Đến 2 giờ 30 phút sáng 25-4, chỉ sau hơn 16 tiếng kể từ thời điểm vụ án xảy ra, lực lượng Công an đã phát hiện nghi phạm Cù Văn An đang lẩn trốn tại thôn Kim Đề, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Tổ công tác gồm lực lượng của phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp bắt giữ đối tượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho quần chúng nhân dân và lực lượng tham gia truy bắt.

Tin liên quan

Suýt tước mạng sống của đồng nghiệp vì xô nước đá lúc sáng sớm

Suýt tước mạng sống của đồng nghiệp vì xô nước đá lúc sáng sớm

(NLĐO) - Bực tức vì bị hất nước đá vào người, Nguyễn Văn Đông cầm dao xuống tay với đồng nghiệp.

"Vác" điếu cày đánh đồng nghiệp trọng thương

(NLĐO)- Mâu thuẫn bộc phát trong sinh hoạt, Đậu Đình Tiến đã dùng điếu cày đánh anh T.H.L., gây thương tích với tỉ lệ tổn thương cơ thể 34%

Lời khai của nam công nhân sát hại đồng nghiệp

(NLĐO)- Nhiều lần bị anh D. dọa đánh và nghi ngờ anh này nhắn tin qua lại với vợ mình nên Sính đã ra tay sát hại người đàn ông đồng nghiệp này.

giết người nam công nhân nghi phạm sát hại đồng nghiệp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo