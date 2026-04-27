Nam thanh niên bất ngờ bị đâm chết khi vừa trở về phòng trọ

Ngày 27-4, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, sau hơn 16 giờ kể từ khi xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương tổ chức truy xét, bắt giữ Cù Văn An (SN 1993, trú tại trú tại tổ dân phố Ngoại, phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), khi đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Cù Văn An khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Cù Văn An là lao động tự do, không có nơi cư trú ổn định. Do bỏ địa phương đi làm ăn nhiều năm, hiện đối tượng đã bị xóa hộ khẩu thường trú.

Từ tháng 1-2025 đến nay, An làm thuê tại công trình Trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long, thuộc khu phố 10, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Trong quá trình làm việc, An ở cùng và phát sinh mâu thuẫn với anh Nguyễn Đình C. (SN 1991, trú tại Khu 3 xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ), cùng là công nhân đang thi công tại công trình trên.

Để thực hiện hành vi trả thù, An đã chủ động bỏ việc từ trước. Đến khoảng 11 giờ ngày 24-4, An quay lại phòng trọ của anh C. chờ sẵn. Khi anh C. vừa trở về phòng trọ, Cù Văn An đã sử dụng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương tích nặng. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét nghi phạm.

Quá trình điều tra, nhận định đối tượng có khả năng lẩn trốn về khu vực tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời trao đổi thông tin đề nghị phối hợp.

Đến 2 giờ 30 phút sáng 25-4, chỉ sau hơn 16 tiếng kể từ thời điểm vụ án xảy ra, lực lượng Công an đã phát hiện nghi phạm Cù Văn An đang lẩn trốn tại thôn Kim Đề, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Tổ công tác gồm lực lượng của phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp bắt giữ đối tượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho quần chúng nhân dân và lực lượng tham gia truy bắt.