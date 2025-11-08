Nam thanh niên đang đi bộ gần tủ điện ở trung tâm TP HCM thì bất ngờ co giật, ngã xuống nguy kịch

Ngày 8-11, Công an phường Cầu Ông Lãnh (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ nam thanh niên nghi bị điện giật nguy kịch.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Hơn 20 giờ cùng ngày, triều cường kết hợp mưa lớn khiến đường Đề Thám lênh láng nước. Lúc này, một thanh niên 20 tuổi đang đi bộ trên vỉa hè đường bất ngờ co giật, ngã xuống đường.

Phát hiện vụ việc, người dân hô hoán, gọi điện báo lực lượng chức năng song không dám lại hỗ trợ do bên cạnh có tủ điện, nghi thanh niên bị điện giật.

Theo người dân, một người đàn ông sau đó tìm cách kéo thanh niên ra ngoài, sơ cứu rồi chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Công an phường Cầu Ông Lãnh và nhân viên điện lực sau đó đến cắt điện, tiến hành điều tra vụ việc.

Hiện nguyên nhân đang được làm rõ, chưa xác định nạn nhân có bị điện giật hay không.



Thời điểm xảy ra vụ việc.