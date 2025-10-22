HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Nam thanh niên “điển trai” và những phi vụ trộm két sắt lấy lượng lớn vàng, tiền

Đức Ngọc

(NLĐO) - Liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm két sắt lấy số lượng lớn vàng, tiền, một nam thanh niên có ngoại hình ưa nhìn bị bắt giữ.

Ngày 22-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Tuấn Anh (SN 1998, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nam thanh niên “điển trai” và những phi vụ trộm két sắt lấy vàng, tiền - Ảnh 1.

Trần Tuấn Anh, kẻ gây ra nhiều vụ trộm két sắt tại cơ quan công an. Ảnh: V. Hậu

Theo cơ quan công an, Trần Tuấn Anh là đối tượng nghề nghiệp không ổn định, có 7 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản và đánh bạc. 

Cuối năm 2024, vừa chấp hành xong án phạt tù về tội "Trộm cắp tài sản", Tuấn Anh lại "ngựa quen đường cũ" khi gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Trần Tuấn Anh thường xuyên lang thang trên địa bàn các phường trung tâm TP Vinh (cũ) để tìm sơ hở và ra tay. Tài sản trộm cắp được, Tuấn Anh đem đi bán tại các tiệm vàng hoặc tiệm cầm đồ rồi lấy tiền tiêu xài cá nhân. 

Cơ quan công an xác định, trong thời gian từ tháng 4-2025 đến tháng 10-2025, Trần Tuấn Anh đã thực hiện 5 vụ phá két sắt trộm tiền, vàng tại các phường: Vinh Lộc, Trường Vinh và Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) với tổng trị giá tài sản đối tượng trộm cắp hơn 800 triệu đồng. Cụ thể, ngày 17-5, Trần Tuấn Anh đột nhập vào nhà của một người dân tại phường Thành Vinh, rồi dùng búa cạy phá két sắt trong phòng ngủ lấy trộm 13 chỉ vàng và 3 triệu đồng. Mới đây, ngày 15-10, Trần Tuấn Anh đột nhập một nhà dân tại phường Trường Vinh phá két sắt, lấy trộm vàng và tiền mặt trị giá hơn 30 triệu đồng.

Nam thanh niên “điển trai” và những phi vụ trộm két sắt lấy vàng, tiền - Ảnh 2.

Tang vật của vụ án. Ảnh: V. Hậu

Qua quá trình điều tra, ngày 19-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với các đọn vị liên quan bắt giữ đối tượng Trần Tuấn Anh về hành vi trộm cắp tài sản. Quá trình khám xét, công an thu giữ 1 dây chuyền vàng trọng lượng 2,252 g, xe mô tô, 1 bộ dụng cụ phá cửa, phá khóa và một số tang vật liên quan.

