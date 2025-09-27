HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Nhóm thanh, thiếu niên trộm cắp két sắt tiền công đức tại đền Thượng

Đức Ngọc

(NLĐO) - Cơ quan công an đã xác định được danh tính, tổ chức truy bắt nhóm đối tượng trộm cắp két sắt tại đền Thượng.

Ngày 27-9, Công an xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị đã bắt giữ được một đối tượng trong nhóm trộm cắp két sắt tại khu di tích đền Thượng. Cơ quan công an đề nghị các đối tượng còn lại đang lẩn trốn ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Nhóm thanh, thiếu niên trộm cắp két sắt tiền công đức tại đền Thượng - Ảnh 1.

Nguyễn Bình T. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 24-9, Công an xã Hợp Minh nhận được đơn trình báo của ông Thái Văn Tuế, Trưởng ban bảo vệ khu di tích đền Thượng (xóm Văn Trai, xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An) về việc khu di tích đền Thượng bị kẻ gian đột nhập phá két sắt trộm tiền công đức. Số tiền các đối tượng đã trộm được khoảng hơn 20 triệu đồng. 

Sau khi nhận được đơn trình báo, Công an xã Hợp Minh tiến hành khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác định cách thức gây án của các đối tượng, truy vết các dấu vết các đối tượng để lại tại hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Hợp Minh đã xác định được các đối tượng gây án gồm Lê Viết Dũng (SN 2007); Nguyễn Trí Đức N. (SN 2009); Nguyễn Bình T. (SN 2009), Phạm Công Khánh D. (SN 2011), Đặng Quang T. (SN 2008), Đặng Quang H. (SN 2008), đều trú tại xã Hợp Minh, Nghệ An.

Ngay sau khi gây án các đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 25-9, Nguyễn Bình T. trên đường bỏ trốn ra tỉnh Bắc Ninh thì bị lực lượng Công an xã Hợp Minh bắt giữ.

Hiện, cơ quan công an đang truy bắt các đối tượng còn lại trong vụ án.

Nhóm đối tượng vào nhiều ngôi chùa ở Bà Rịa- Vũng Tàu "ôm" thùng tiền công đức

Nhóm đối tượng vào nhiều ngôi chùa ở Bà Rịa- Vũng Tàu "ôm" thùng tiền công đức

(NLĐO)- Các đối tượng từ 16 đến 18 tuổi cùng gây ra hàng loạt vụ trộm tiền công đức tại các chùa ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi tiết vụ trộm tiền công đức tại Đền Ông Hoàng Mười

(NLĐO) - Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định ông B.V.T., nhân viên ban quản lý Đền Ông Hoàng Mười, đã có hành vị trộm tiền công đức

Bắt đối tượng chuyên trộm tiền công đức tại các chùa dịp tết

(NLĐO) - Chỉ trong thời gian ngắn, đối tượng Nguyễn Thành Sơn đã đột nhập vào hàng loạt ngôi chùa rồi trộm tiền công đức.

