Thời sự

Nam thanh niên mắc kẹt trong ô tô lật ngửa dưới mương nước hàng giờ

Tr.Đức

(NLĐO)- Công an TP Hải Phòng cho biết vừa cứu nạn thành công nạn nhân trong vụ ô tô lật xuống mương nước tại xã An Quang.

Trước đó, hồi 0 giờ 10 phút ngày 30-4, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 4, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP Hải Phòng) nhận được điều động cứu hộ một xe ô tô lao xuống mương nước tại thôn Hạ Câu, xã An Quang, TP Hải Phòng.

Cứu hộ xe ô tô lật ngửa dưới mương nước tại Hải Phòng , nạn nhân an toàn - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, cứu hộ đưa nạn nhân đưa lên bờ đảm bảo an toàn

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã điều động 1 xe chữa cháy và đề nghị Trung tâm 114 chi viện 1 xe cứu nạn, cứu hộ (Đội 3 Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) để phối hợp triển khai công tác cứu nạn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định xe ô tô mang biển kiểm soát 15K-804.xx bị lật ngửa dưới mương nước, bốn bánh xe hướng lên trên. Công an xã An Quang thông tin thêm về việc chưa xác định rõ có người mắc kẹt trong xe. Qua trinh sát, lực lượng cứu nạn phát hiện có 1 nam giới còn sống bên trong phương tiện.

Ngay sau đó, lực lượng cứu nạn nhanh chóng triển khai phương án cứu nạn, đưa nạn nhân là anh L.T.M. (SN 2005, trú tại xã An Lão, TP Hải Phòng) ra khỏi xe an toàn và chuyển tới Trung tâm Y tế An Lão cấp cứu. Theo thông tin từ Trung tâm Y tế An Lão, nạn nhân không nguy hiểm đến tính mạng.

Cứu hộ nam thanh niên mắc kẹt trong xe ô tô nằm ngửa bụng dưới mương nước hàng giờ - Ảnh 1.

Cứu hộ xe ô tô lật ngửa dưới mương nước tại Hải Phòng , nạn nhân an toàn - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, cứu hộ đưa nạn nhân đưa lên bờ đảm bảo an toàn

Sau khi hoàn tất công tác cứu người, các lực lượng tiếp tục phối hợp đưa phương tiện gặp nạn lên khỏi mương nước, đồng thời bàn giao hiện trường cho Công an xã An Quang và Trạm Cảnh sát giao thông khu vực Quang Trung xử lý theo quy định.

Lâm Đồng: Xe cứu hộ bất ngờ cháy rụi lúc rạng sáng

Lâm Đồng: Xe cứu hộ bất ngờ cháy rụi lúc rạng sáng

(NLĐO) - Xe tải cứu hộ của người dân đậu ở bãi đất trống tại xã Nhân Cơ (tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, bị thiêu rụi hoàn toàn.

Vụ cháy nhà trọ ở TPHCM: Lính cứu hộ băng mình xuyên qua khói lửa cứu người

(NLĐO) - Lực lượng cứu hộ triển khai phương án cứu hộ thì phát hiện đôi nam nữ đang thoi thóp ở nhà vệ sinh trong phòng trọ.

Một đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở TPHCM cứu tài sản 200 tỉ đồng cho doanh nghiệp

(NLĐO) - Lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 30 đã cứu được tài sản giá trị ước tính 200 tỉ đồng, trong số 23 vụ cháy xảy ra trên địa bàn

nam thanh niên cứu hộ lao xuống mương nước mắc kẹt trong xe ô tô
