Nam thanh niên mắc kẹt trong ô tô lật ngửa dưới mương nước hàng giờ

Trước đó, hồi 0 giờ 10 phút ngày 30-4, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 4, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP Hải Phòng) nhận được điều động cứu hộ một xe ô tô lao xuống mương nước tại thôn Hạ Câu, xã An Quang, TP Hải Phòng.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, cứu hộ đưa nạn nhân đưa lên bờ đảm bảo an toàn

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã điều động 1 xe chữa cháy và đề nghị Trung tâm 114 chi viện 1 xe cứu nạn, cứu hộ (Đội 3 Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) để phối hợp triển khai công tác cứu nạn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định xe ô tô mang biển kiểm soát 15K-804.xx bị lật ngửa dưới mương nước, bốn bánh xe hướng lên trên. Công an xã An Quang thông tin thêm về việc chưa xác định rõ có người mắc kẹt trong xe. Qua trinh sát, lực lượng cứu nạn phát hiện có 1 nam giới còn sống bên trong phương tiện.

Ngay sau đó, lực lượng cứu nạn nhanh chóng triển khai phương án cứu nạn, đưa nạn nhân là anh L.T.M. (SN 2005, trú tại xã An Lão, TP Hải Phòng) ra khỏi xe an toàn và chuyển tới Trung tâm Y tế An Lão cấp cứu. Theo thông tin từ Trung tâm Y tế An Lão, nạn nhân không nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi hoàn tất công tác cứu người, các lực lượng tiếp tục phối hợp đưa phương tiện gặp nạn lên khỏi mương nước, đồng thời bàn giao hiện trường cho Công an xã An Quang và Trạm Cảnh sát giao thông khu vực Quang Trung xử lý theo quy định.