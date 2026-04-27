Lâm Đồng: Xe cứu hộ bất ngờ cháy rụi lúc rạng sáng

Ngày 27-4, các đơn vị chức năng xã Nhân Cơ (tỉnh Lâm Đồng) đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến xe tải cứu hộ của ông B.K.T. (ngụ tại địa phương) bị cháy rụi.



Chiếc xe tải cứu hộ bị cháy trơ khung trong vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 15 phút cùng ngày, người dân phát hiện xe tải cứu hộ đang đậu ở bãi đất trống bất ngờ bốc cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan khắp và bao trùm phương tiện.

Một số người dùng bình chữa cháy mini nhưng không thể dập lửa.

Các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai đến hiện trường, dập tắt vụ hỏa hoạn trong khoảng 30 phút. Tuy nhiên, lúc này, chiếc xe tải cứu hộ đã cháy trơ khung, ngọn lửa cũng làm hư hại đường dây điện của người dân phía trên.

Lực lượng chức năng đang thu thập thông tin để làm rõ nguyên nhân vụ việc.