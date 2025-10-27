Nam thanh niên ở Đồng Nai tàng trữ 2 khẩu súng để "trưng bày"

Thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh Đồng Nai về việc tổng rà soát, chốt số liệu các đối tượng liên quan đến ma túy, điểm tổ chức, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy và đối tượng mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn, Công an xã Lộc Ninh đã tiến hành kiểm tra hành chính tại địa chỉ thôn Lộc Thái 4.

Đối tượng và tang vật bị thu giữ tại hiện trường

Từ dấu hiệu bất thường, công an kiểm tra ngôi nhà do Nguyễn Minh Sang (20 tuổi) thuê để sinh sống. Kết quả, công an thu giữ tang vật gồm 1 khẩu súng bằng kim loại màu đen; 1 khẩu súng bằng kim loại màu đen - bạc; 2 vỏ đạn bằng kim loại màu vàng đồng; 5 dao kép có vỏ nhựa, bằng kim loại; 5 gậy bóng chày bằng kim loại.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Minh Sang khai nhận đã đặt mua toàn bộ số vũ khí, công cụ trên qua mạng xã hội với mục đích “trưng bày tại nhà”.

Hiện Công an xã Lộc Ninh đã lập hồ sơ vụ việc, tạm giữ tang vật, đồng thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ.