Pháp luật

Bắt giữ trùm ma túy và súng quân dụng ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt đối tượng Trần Văn Huy, thu gần 14 kg ma túy và 2 khẩu súng quân dụng.

Bắt quả tang Trần Văn Huy cùng 14 kg ma túy và súng quân dụng- Ảnh 1.

Đối tượng Trần Văn Huy cùng số ma túy thu giữ được từ quá trình đấu tranh chuyên án.

Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa đấu tranh thành công chuyên án, bắt đối tượng Trần Văn Huy (SN 1983, trú tại thôn Đồng Tư, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị); thu giữ tang vật khoảng 14 kg ma túy các loại, 2 khẩu súng quân dụng.

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, đêm 19-9 đến rạng sáng ngày 20-9, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Công an xã Ninh Châu, Công an xã Trường Ninh đã bắt quả tang Trần Văn Huy là đối tượng cầm đầu trong chuyên án.

Bắt quả tang Trần Văn Huy cùng 14 kg ma túy và súng quân dụng- Ảnh 2.

Hai khẩu súng quân dụng và 3 viên đạn thu giữ được từ quá trình đấu tranh chuyên án.

Bắt quả tang Trần Văn Huy cùng 14 kg ma túy và súng quân dụng- Ảnh 3.

Tổng số ma túy và vũ khí quân dụng thu giữ được từ quá trình đấu tranh chuyên án.

Quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 vali màu đen bên trong chứa 12 túi nilon, trong 11 túi nilon có chứa các cục chất màu trắng nghi là ma túy, 01 túi nilon còn lại chứa nhiều hạt dạng hạt cà phê.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Văn Huy, lực lượng phá án đã thu giữ thêm khoảng 70.000 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến, 718 viên nén hình tròn màu xanh; 2 bánh heroin; 2 kg ma túy loại ketamine; 100 gói nước vui; 954 viên ma túy tổng hợp loại thuốc lắc; 300 gam ma túy dạng đá.

Tổng khối lượng khoảng 14 kg ma túy các loại, 2 khẩu súng quân dụng, 3 viên đạn, 2 cân tiểu ly, 01 máy dập, đóng gói bao bì và 02 điện thoại di động.

Hiện Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Công an tỉnh Quảng Trị đang tập trung đấu tranh, mở rộng vụ án.


Đường dây làm bằng lái xe, bằng tốt nghiệp, sổ đỏ giả… sa lưới ở Quảng Trị

Đường dây làm bằng lái xe, bằng tốt nghiệp, sổ đỏ giả… sa lưới ở Quảng Trị

(NLĐO) - Công an Quảng Trị triệt phá đường dây làm giả văn bằng, giấy tờ với số lượng hàng chục nghìn, thu giữ kho thiết bị và dữ liệu khổng lồ.

Quảng Trị: Về thăm nhà, đối tượng truy nã bị vây bắt

(NLĐO) - Sau nhiều tháng bỏ trốn và bị truy nã, Lưu Hải Bằng (31 tuổi, ở Quảng Trị) đã bị công an bắt giữ khi lén lút trở về thăm gia đình.

Đường dây bán hóa đơn 50 tỉ ở Quảng Trị: Giám đốc, kế toán nào bị khởi tố?

(NLĐO) - Trong hai năm, nhóm giám đốc và kế toán ở Quảng Trị đã bán khống hơn 100 hóa đơn giá trị gia tăng, tổng trị giá khoảng 50 tỉ đồng.

ma tuý tỉnh Quảng trị vũ khí quân dụng Công an tỉnh Quảng Trị Trần Văn Huy XÃ TRƯỜNG NINH 14kg ma tuý
