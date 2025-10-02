Bắt giữ trùm ma túy và súng quân dụng ở Quảng Trị

Đối tượng Trần Văn Huy cùng số ma túy thu giữ được từ quá trình đấu tranh chuyên án.

Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa đấu tranh thành công chuyên án, bắt đối tượng Trần Văn Huy (SN 1983, trú tại thôn Đồng Tư, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị); thu giữ tang vật khoảng 14 kg ma túy các loại, 2 khẩu súng quân dụng.

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, đêm 19-9 đến rạng sáng ngày 20-9, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Công an xã Ninh Châu, Công an xã Trường Ninh đã bắt quả tang Trần Văn Huy là đối tượng cầm đầu trong chuyên án.

Hai khẩu súng quân dụng và 3 viên đạn thu giữ được từ quá trình đấu tranh chuyên án.

Tổng số ma túy và vũ khí quân dụng thu giữ được từ quá trình đấu tranh chuyên án.

Quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 vali màu đen bên trong chứa 12 túi nilon, trong 11 túi nilon có chứa các cục chất màu trắng nghi là ma túy, 01 túi nilon còn lại chứa nhiều hạt dạng hạt cà phê.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Văn Huy, lực lượng phá án đã thu giữ thêm khoảng 70.000 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến, 718 viên nén hình tròn màu xanh; 2 bánh heroin; 2 kg ma túy loại ketamine; 100 gói nước vui; 954 viên ma túy tổng hợp loại thuốc lắc; 300 gam ma túy dạng đá.

Tổng khối lượng khoảng 14 kg ma túy các loại, 2 khẩu súng quân dụng, 3 viên đạn, 2 cân tiểu ly, 01 máy dập, đóng gói bao bì và 02 điện thoại di động.

Hiện Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Công an tỉnh Quảng Trị đang tập trung đấu tranh, mở rộng vụ án.



