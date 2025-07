Ngày 10-7, Công an xã Ba Chẽ phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành xử lý đối với trường hợp C.V.H. (SN 2000, trú tại thôn Khe Tâm, xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi cung cấp thông tin dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục dân tộc.

Công an xã Ba Chẽ làm việc với C.V.H về hành vi đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy

Trước đó, ngày 4-7, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Ba Chẽ phát hiện trang cá nhân facebook "H.B" do C.V.H. là chủ tài khoản đang quay, phát trực tiếp nhiều video có hình ảnh một người nam giới hát karaoke không mặc quần áo trên người, nhảy múa, có lời lẽ thô tục đối với người xem live, gây phản cảm, dư luận xấu về an ninh, trật tự.

Ngay sau đo, Công an xã Ba Chẽ đã tiến hành các biện pháp xác minh, đồng thời làm việc với C.V.H. Quá trình làm việc, C.V.H. thừa nhận, ngày 4-7, mình là người trực tiếp tự quay, phát trực tiếp các video chứa nội dung hình ảnh H. không mặc quần áo trên người, nhảy múa và đăng trên mạng xã hội facebook để thu hút người xem.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an xã đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc tới Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh xử lý theo thẩm quyền.