Nam thanh niên sống sót kỳ diệu sau 9 ngày bị nước lũ cuốn trôi

Sáng 25-9, anh Phan Minh Thắng (SN 2004, trú xã Kdang, huyện Đak Đoa, Gia Lai) đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai trong tình trạng sức khỏe suy kiệt.

Vào chiều hôm trước, anh Thắng được các chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN phối hợp cùng Công an xã Đăk Djrăng và Công an huyện Mang Yang giải cứu thành công sau 9 ngày bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

Anh Phan Minh Thắng nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy kiệt

Ông Bùi Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mang Yang, cho biết bệnh nhân Phan Minh Thắng nhập viện trong tình trạng suy kiệt. Sau khi được điều trị, anh Thắng đã khôi phục sức khoẻ. Tuy nhiên, hiện bệnh nhân đang bị viêm họng nặng và 2 bàn chân đau nhức do mắc kẹt giữa sông trong một thời gian dài.

Ông Nguyễn Trung Hiếu (anh rể anh Thắng) cho biết mẹ anh Thắng mất sớm, cha bỏ đi biệt tích. Hơn 10 năm qua, Thắng ở cùng gia đình ông Hiếu. Hơn một tháng trước, anh Thắng xin đi phụ bán cà phê cho một quán trên địa bàn huyện Mang Yang.

Hôm 16-9, anh Thắng rời khỏi nhà đi làm nhưng đến tối không thấy về nên gia đình tổ chức tìm kiếm. Do không tìm thấy nên sáng hôm sau, gia đình trình báo công an. Cùng với đó, gia đình cũng đăng thông tin lên mạng xã hội nhờ cộng đồng giúp đỡ.

Mãi đến chiều hôm qua, gia đình ông Hiếu được công an báo đã tìm thấy, đưa vào bờ thành công khi anh Thắng bị mắc kẹt ở giữa sông.

Anh Phan Minh Thắng mắc kẹt giữa dòng nước lũ suốt 9 ngày

Theo ông Hiếu, anh Thắng kể lại rằng sáng 16-9, anh đã đi xem người dân câu cá ở bãi bồi trên sông Ayun rồi ngủ quên. Sau đó, nước sông dâng lên cao, cuốn trôi anh Thắng khỏi bãi bồi. Rất may anh Thắng đã bám vào được một bụi cây giữa sông rồi mắc kẹt tại đó.

"Trong những ngày đó, nước sông lớn, chảy siết nên em không dám bơi vào bờ. Để sống sót, em cố bám chặt vào cành cây, uống nước sông cầm cự. Buổi đêm trời rất lạnh, mưa nên nhiều lúc em mệt quá, lả người đi. Lúc tỉnh dậy chỉ mong ngóng gặp người đi qua để kêu cứu nhưng không có ai" - anh Thắng kể.

Theo anh Thắng, khu vực bị mắc kẹt rất vắng người qua lại, trong người anh không có điện thoại nên không thể kêu cứu.

Lực lượng công an giải cứu thành công anh Phan Minh Thắng

Theo một cán bộ Công an xã Đăk Djrăng, lúc lực lượng tìm đến, anh Thắng nằm bất động trên ngọn cây giữa dòng sông. Lúc này, các chiến sĩ nghĩ rằng anh Thắng đã ngất xỉu, nhưng rất may anh Thắng vẫn tỉnh táo. Sau đó, lực lượng chức năng đã tìm cách đưa áo phao, dây thừng hỗ trợ giải cứu anh Thắng vào bờ an toàn.