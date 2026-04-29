Nam thanh niên suýt suy thận vì tự uống thuốc khi ốm

Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết thời gian gần đây tiếp nhận nhiều trường hợp tổn thương thận cấp liên quan đến lạm dụng thuốc, trong đó có một nam bệnh nhân 30 tuổi.

Nam bệnh nhân bị suy thận được cấp cứu kịp thời. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Người bệnh nhập viện với biểu hiện buồn nôn, phù hai chân, lượng nước tiểu giảm dưới 500 ml mỗi ngày. Trước đó khoảng hai tuần, bệnh nhân bị đau lưng, đau đầu kèm sốt 38°C nhưng không đi khám mà tự mua thuốc giảm đau, hạ sốt uống liên tục trong 5 ngày. Sau khi hết sốt, người này ngừng thuốc.

Hai ngày sau, bệnh nhân bắt đầu mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, dù uống hơn 1,5 lít nước mỗi ngày nhưng lượng nước tiểu giảm dần, kèm phù tăng. Khi thấy bất thường, bệnh nhân mới đến viện kiểm tra.

Kết quả xét nghiệm cho thấy ure máu tăng 20 mmol/l, creatinin 250 µmol/l, kèm rối loạn điện giải. Siêu âm ghi nhận hai thận chưa thay đổi hình thái nhưng chức năng đã suy giảm đáng kể. Bệnh nhân được chẩn đoán tổn thương thận cấp và điều trị theo phác đồ. Sau một tuần, chức năng thận cải thiện, người bệnh được xuất viện và hẹn tái khám.

Theo bác sĩ, đây là trường hợp may mắn vì không phải bệnh nhân tổn thương thận cấp nào cũng hồi phục hoàn toàn, đặc biệt khi phát hiện muộn hoặc tiếp tục dùng thuốc không đúng cách.

Điều dưỡng Lưu Đức Thiện, Khoa Nội thận - Khớp (Bệnh viện 19-8) cho biết tổn thương thận cấp là tình trạng suy giảm chức năng thận xảy ra đột ngột trong vài giờ đến vài ngày. Nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời có thể dẫn đến suy thận, biến chứng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm có hàng triệu ca tổn thương thận cấp trên toàn cầu, trong đó nhiều trường hợp có thể phòng ngừa nếu được phát hiện sớm.

Bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Khi xuất hiện dấu hiệu, tổn thương có thể đã tiến triển. Một số dấu hiệu cảnh báo gồm: Tiểu ít hoặc gần như không tiểu, nước tiểu sẫm màu; phù chân, mặt hoặc tăng cân nhanh; mệt mỏi, buồn nôn; chóng mặt, tụt huyết áp.

Những người có nguy cơ cao gồm người mất nước, sốt cao kéo dài, nhiễm trùng nặng; người sau phẫu thuật; người dùng thuốc có nguy cơ độc cho thận như thuốc giảm đau chống viêm, kháng sinh hoặc thuốc không rõ nguồn gốc; bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường và người cao tuổi.