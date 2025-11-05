Cảnh báo suy thận do chơi thể thao quá sức

Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân (49 tuổi) đến khám trong tình trạng nước tiểu sẫm màu, đau cơ lan tỏa sau khi tập luyện thể thao cường độ cao. Kết quả xét nghiệm cho thấy người bệnh mắc suy thận cấp, chỉ số creatinin huyết thanh tăng cao, men cơ tăng và rối loạn điện giải – những dấu hiệu đặc trưng của hội chứng tiêu cơ vân.

Bệnh nhân được chẩn đoán suy thận cấp do hội chứng tiêu cơ vân sau tập luyện thể thao quá sức. Nguyên nhân khởi phát được xác định là do vận động vượt quá khả năng mà không có kế hoạch và phương pháp hồi phục hợp lý dẫn đến tiêu cơ vân và biến chứng tổn thương thận. Đây là tình trạng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người tập được trang bị kiến thức đúng đắn và nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo.

Luyện tập thể thao không đúng cách có thể dẫn tới những tổn thương nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng

Theo các bác sĩ, tập luyện thể thao quá sức không trực tiếp gây suy thận nhưng có thể dẫn đến biến chứng tiêu cơ vân–một cơ chế gián tiếp gây suy thận. Khi cơ bắp bị tổn thương nghiêm trọng, một lượng lớn myoglobin (một loại protein trong cơ) sẽ được giải phóng vào máu. Thận không thể đào thải hết lượng myoglobin này dẫn đến tắc nghẽn và tổn thương ống thận, từ đó gây suy thận cấp.

BSCKI Đoàn Thị Thanh Tâm, Trưởng Đơn vị lọc thận-Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, cho biết luyện tập thể thao mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng cần đi kèm với kiến thức và ý thức phòng ngừa. Tập luyện đúng cách không chỉ cải thiện thể chất mà còn bảo vệ tim mạch, thận và nâng cao chất lượng sống lâu dài.

BS Tâm khuyến cáo để phòng ngừa những biến chứng nguy hiểm do tập luyện thể thao quá sức, không đúng cách, người tập luyện thể thao nên đặc biệt chú ý nếu xuất hiện những dấu hiệu tiêu cơ vân như: Đau nhức cơ kéo dài (trên 3 ngày); tình trạng yếu cơ bất thường, lượng nước tiểu giảm, chuyển màu sẫm (màu trà hoặc nâu đỏ); buồn nôn, chóng mặt, mất nước.

Ngoài ra, các dấu hiệu báo động cơ thể mắc suy thận cấp cũng cần được nhận biết từ sớm, có thể kể đến như: Tiểu ít hoặc vô niệu; phù tay, chân, mặt; mệt mỏi, yếu sức, buồn nôn, tức ngực, khó thở … Khi có tình trạng đau cơ kéo dài kèm theo một trong những dấu hiệu trên, người bệnh cần nhanh chóng đến bệnh viện để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng.