Cảnh báo suy thận do chơi thể thao quá sức

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Cảnh báo suy thận do chơi thể thao quá sức

Tin-ảnh: Ngân Hà

(NLĐO)- Luyện tập thể thao không đúng cách có thể dẫn tới những tổn thương nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân (49 tuổi) đến khám trong tình trạng nước tiểu sẫm màu, đau cơ lan tỏa sau khi tập luyện thể thao cường độ cao. Kết quả xét nghiệm cho thấy người bệnh mắc suy thận cấp, chỉ số creatinin huyết thanh tăng cao, men cơ tăng và rối loạn điện giải – những dấu hiệu đặc trưng của hội chứng tiêu cơ vân.

Bệnh nhân được chẩn đoán suy thận cấp do hội chứng tiêu cơ vân sau tập luyện thể thao quá sức. Nguyên nhân khởi phát được xác định là do vận động vượt quá khả năng mà không có kế hoạch và phương pháp hồi phục hợp lý dẫn đến tiêu cơ vân và biến chứng tổn thương thận. Đây là tình trạng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người tập được trang bị kiến thức đúng đắn và nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo.

Cảnh báo nguy cơ suy thận do chơi thể thao quá sức - Ảnh 1.

Luyện tập thể thao không đúng cách có thể dẫn tới những tổn thương nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng

Theo các bác sĩ, tập luyện thể thao quá sức không trực tiếp gây suy thận nhưng có thể dẫn đến biến chứng tiêu cơ vân–một cơ chế gián tiếp gây suy thận. Khi cơ bắp bị tổn thương nghiêm trọng, một lượng lớn myoglobin (một loại protein trong cơ) sẽ được giải phóng vào máu. Thận không thể đào thải hết lượng myoglobin này dẫn đến tắc nghẽn và tổn thương ống thận, từ đó gây suy thận cấp.

BSCKI Đoàn Thị Thanh Tâm, Trưởng Đơn vị lọc thận-Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, cho biết luyện tập thể thao mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng cần đi kèm với kiến thức và ý thức phòng ngừa. Tập luyện đúng cách không chỉ cải thiện thể chất mà còn bảo vệ tim mạch, thận và nâng cao chất lượng sống lâu dài.

BS Tâm khuyến cáo để phòng ngừa những biến chứng nguy hiểm do tập luyện thể thao quá sức, không đúng cách, người tập luyện thể thao nên đặc biệt chú ý nếu xuất hiện những dấu hiệu tiêu cơ vân như: Đau nhức cơ kéo dài (trên 3 ngày); tình trạng yếu cơ bất thường, lượng nước tiểu giảm, chuyển màu sẫm (màu trà hoặc nâu đỏ); buồn nôn, chóng mặt, mất nước.

Ngoài ra, các dấu hiệu báo động cơ thể mắc suy thận cấp cũng cần được nhận biết từ sớm, có thể kể đến như: Tiểu ít hoặc vô niệu; phù tay, chân, mặt; mệt mỏi, yếu sức, buồn nôn, tức ngực, khó thở … Khi có tình trạng đau cơ kéo dài kèm theo một trong những dấu hiệu trên, người bệnh cần nhanh chóng đến bệnh viện để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng.

Tin liên quan

Đột quỵ khi đang chơi thể thao

Đột quỵ khi đang chơi thể thao

(NLĐO) - Đang chơi bóng bàn tại cơ quan sau giờ làm việc, nam thanh niên 34 tuổi bất ngờ bị đột quỵ. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng yếu nửa người trái, nói khó

Nguy cơ gây ra đột quỵ khi tập thể dục, chơi thể thao

(NLĐO) - Đột quỵ khi chơi thể thao, tập luyện thể dục thường gặp ở người đã có sẵn các yếu tố nguy cơ như mắc bệnh nền, tuổi cao kết hợp thời tiết lạnh đột ngột

Người đàn ông ngừng tuần hoàn khi đang chơi thể thao

(NLĐO) - Trong khi đang chơi thể thao, nam bệnh nhân đột ngột ngã quỵ và được những người xung quanh sơ cứu rồi đưa vào bệnh viện

nguy hiểm chơi thể thao suy thận quá sức
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo