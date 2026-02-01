Ngày 1-2, Bệnh viện Nguyễn Trãi TPHCM cho biết vừa cấp cứu thành công cho anh Đ.T.P (21 tuổi, ngụ TPHCM) bị thuyên tắc phổi.

Sau khi chơi thể thao về, anh P. cảm giác khó thở, tự đi mua thuốc uống, thấy có giảm. Sau đó anh vẫn đi làm bình thường. Nhưng đến nơi làm việc, anh thấy khó thở nhiều, cảm giác hụt hơi, khó thở cả 2 thì hô hấp, quyết định đi khám sức khoẻ được chẩn đoán thuyên tắc phổi, chuyển Cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Trãi.

Tại Khoa cấp cứu, bệnh nhân vào viện trong tình trạng huyết áp thấp, khó thở nhiều. Đây là biểu hiện sốc tắc nghẽn do thuyên tắc phổi – một tình trạng có thể diễn tiến rất nhanh, đe doạ tính mạng nếu chậm trễ. Sau hội chẩn chuyên khoa Tim mạch, ekip quyết định dùng thuốc tiêu sợi huyết theo chỉ định cấp cứu.

Bệnh nhân đươc cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Trãi

Khoảng 30 phút sau khi sử dụng, bệnh nhân giảm khó thở, huyết áp cải thiện, nhịp tim giảm – đáp ứng điều trị tốt. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sát và điều trị tại khoa Cấp cứu Tim mạch - Tim mạch 1.

BS. Trần Việt Hùng, Bệnh viện Nguyễn Trãi, cho biết với một bệnh nhân nam trẻ, thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch nặng là hiếm gặp, đặc biệt khi không có các yếu tố nguy cơ thường gặp như chấn thương, dùng chất kích thích/thuốc, hay bệnh lý ác tính…

Vì vậy, sau khi vượt qua giai đoạn nguy kịch, vấn đề quan trọng tiếp theo là vì sao lại bị thuyên tắc phổi. Các xét nghiệm chuyên sâu cho thấy anh P.: Lupus Anticoagulant (Screen và Confirm) dương tính, Anti β2 Glycoprotein I IgG dương tính, Anti Cardiolipin IgG dương tính

Từ đó, bệnh nhân được chẩn đoán xác định Hội chứng kháng phospholipid – một nguyên nhân tăng đông hiếm gặp và càng đặc biệt hơn khi xảy ra ở người nam. Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân xuất viện với các chỉ số trong giới hạn cho phép và tiếp tục điều trị kháng đông dài hạn (kháng Vitamin K) để giảm nguy cơ tái phát.

Chuyên gia y tế khuyến cáo: Cần đi khám/cấp cứu sớm nếu có các triệu chứng: Khó thở đột ngột, cảm giác hụt hơi không giải thích được; Đau ngực, hồi hộp, vã mồ hôi; Chóng mặt, tụt huyết áp, ngất; Tim đập nhanh kèm mệt lả; sưng đau một bên chân – gợi ý huyết khối tĩnh mạch sâu. Thuyên tắc phổi có thể nguy hiểm tính mạng nhưng nếu được nhận diện đúng và xử trí kịp thời, khả năng cứu sống và hồi phục rất cao.



