Nam thanh niên từ TP HCM lên Đắk Lắk tổ chức hàng loạt buổi "hội thảo" đáng ngờ

Ngày 21-8, Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý 1 nam thanh niên từ TP HCM đến Đắk Lắk tổ chức nhiều buổi "hội thảo" để bán hàng không rõ nguồn gốc cho người dân.

Cơ quan công an làm việc với nam thanh niên tổ chức "hội thảo" để bán hàng

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, Công an phường Tân An phát hiện 1 nam thanh niên bán hàng hóa nghi vấn không rõ nguồn gốc xuất xứ tại Hội trường Tổ dân phố 7 (phường Tân An).

Tại thời điểm kiểm tra, Công an Tân An phát hiện nam thanh niên tên T. (32 tuổi, ngụ TP HCM) đang quảng cáo, rao bán 214 sản phẩm gồm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, cao dán các loại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ từ ngày 9-8, sau khi đến Đắk Lắk, T. đã tổ chức 7 buổi "hội thảo" tại hội trường các tổ dân phố ở nhiều địa bàn để bán các mặt hàng trên cho người dân (chủ yếu là người già).

Tại các buổi "hội thảo", T. quảng cáo những mặt hàng này xuất xứ từ Hàn Quốc, rất tốt cho sức khỏe, rồi còn mời 1 người quốc tịch Hàn Quốc đến tham gia, nhưng qua kiểm tra cho thấy các mặt hàng này đều không có nguồn gốc, xuất xứ.