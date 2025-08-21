Nam thanh niên từ TP HCM lên Đắk Lắk tổ chức hàng loạt buổi "hội thảo" đáng ngờ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Nam thanh niên từ TP HCM lên Đắk Lắk tổ chức hàng loạt buổi "hội thảo" đáng ngờ

Cao Nguyên

(NLĐO) – Công an đã vào cuộc điều tra việc 1 nam thanh niên từ TP HCM đến Đắk Lắk tổ chức hàng loạt buổi "hội thảo" để bán các mặt hàng thực phẩm chức năng

Ngày 21-8, Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý 1 nam thanh niên từ TP HCM đến Đắk Lắk tổ chức nhiều buổi "hội thảo" để bán hàng không rõ nguồn gốc cho người dân.

Thanh niên tổ chức hàng loạt buổi "hội thảo" bán hàng không rõ nguồn gốc- Ảnh 1.

Cơ quan công an làm việc với nam thanh niên tổ chức "hội thảo" để bán hàng

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, Công an phường Tân An phát hiện 1 nam thanh niên bán hàng hóa nghi vấn không rõ nguồn gốc xuất xứ tại Hội trường Tổ dân phố 7 (phường Tân An).

Tại thời điểm kiểm tra, Công an Tân An phát hiện nam thanh niên tên T. (32 tuổi, ngụ TP HCM) đang quảng cáo, rao bán 214 sản phẩm gồm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, cao dán các loại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ từ ngày 9-8, sau khi đến Đắk Lắk, T. đã tổ chức 7 buổi "hội thảo" tại hội trường các tổ dân phố ở nhiều địa bàn để bán các mặt hàng trên cho người dân (chủ yếu là người già).

Tại các buổi "hội thảo", T. quảng cáo những mặt hàng này xuất xứ từ Hàn Quốc, rất tốt cho sức khỏe, rồi còn mời 1 người quốc tịch Hàn Quốc đến tham gia, nhưng qua kiểm tra cho thấy các mặt hàng này đều không có nguồn gốc, xuất xứ.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Công ty đa cấp tụ tập đông người bất chấp mùa dịch, bị phạt 30 triệu đồng

Đà Nẵng: Công ty đa cấp tụ tập đông người bất chấp mùa dịch, bị phạt 30 triệu đồng

(NLĐO) – UBND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) vừa có quyết định xử phạt hành chính một công ty hoạt động theo hình thức đa cấp vì đã vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Gần trăm cán bộ khám xét cửa hàng bán hàng đa cấp trong đêm

(NLĐO) - Để thu hút học sinh, sinh viên tham gia, Hiếu in nhiều tờ rơi ghi tuyển nhân viên bán hàng với mức lương 6-8 triệu đồng/tháng nhưng thực chất đây là nơi bán hàng đa cấp có dấu hiệu lừa đảo.

Vợ tố chồng bạo hành dã man vì bán hàng đa cấp mất tiền

(NLĐO)- Tham gia bán hàng đa cấp bị mất tiền, chị Nguyễn Thị Hồng (Nghệ An) tố bị chồng đánh đập, bạo hành dã man như thời trung cổ.

thực phẩm chức năng tỉnh Đắk Lắk nguồn gốc xuất xứ bán hàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo