Nam thiếu niên 16 tuổi đi xe máy tông thiếu tá công an trọng thương

Vụ việc trên xảy ra khoảng 21 giờ 15 phút ngày 1-9, tại Km 22+ 100 tỉnh lộ 156, thuộc địa phận thôn Bầu Bàng, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Vào thời gian trên, khi tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện phối hợp với công an xã tiến hành tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn đã phát hiện đối tượng Gì A M. (SN 2008, trú tại thôn Sơn Hà, xã Cốc Mỳ) điều khiển xe máy BKS 24B2-443.06 không đội mũ bảo hiểm chạy hướng xã Cốc Mỳ đi xã Trịnh Tường.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Theo Báo CAND

Lúc này, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành hiệu lệnh mà còn tăng ga bỏ chạy và tông vào người thiếu tá Cao Văn Dương, Trưởng Công an xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát.

Vụ va chạm mạnh khiến Thiếu tá Cao Văn Dương bị thương và được người dân, đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai trong tình trạng đa chấn thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, đã tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh động viên và biểu dương tinh thần trách nhiệm, dũng cảm, không quản ngại khó khăn của Thiếu tá Cao Văn Dương, góp phần mang lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Do bị thương nặng, Thiếu tá Cao Văn Dương sau đó đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh chuyển về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) tiếp tục điều trị.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.