Đà Nẵng: Bắt giam kẻ quậy phá ở nhà thờ, chém 2 công an bị thương

Ngày 30-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Trường Sách (42 tuổi; trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) để điều tra, xử lý vì tấn công lực lượng công an khiến 2 cán bộ, chiến sĩ bị thương.

Đoàn công tác của Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đến thăm 2 cán bộ, chiến sĩ bị thương do đối tượng chống đối

Theo thông tin ban đầu, trưa 28-7, Công an phường Thuận Phước nhận tin báo của người dân về việc Nguyễn Trường Sách đột nhập Nhà thờ Giáo xứ Thanh Đức (đường 3 Tháng 2, phường Thuận Phước, quận Hải Châu) quậy phá, gây rối trật tự.

Công an phường Thuận Phước cử tổ công tác gồm 4 cán bộ, chiến sĩ lập tức đến hiện trường, trong đó có trung úy Phan Minh Kỳ và thiếu tá Dương Quốc Hưng.

Thấy công an, Nguyễn Trường Sách không chấp hành hiệu lệnh mà còn cầm dao chạy lên phòng trên gác 2 của nhà thờ, cố thủ.

Một lúc sau, Sách bất ngờ lao ra, dùng dao tấn công loạn xạ. Trong lúc lao vào khống chế đối tượng, trung úy Phan Minh Kỳ và thiếu tá Dương Quốc Hưng bị dao chém trúng, bị thương.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên động viên trung úy Phan Minh Kỳ và thiếu tá Dương Quốc Hưng

Ngay sau đó, tổ công tác Công an phường Thuận Phước phối hợp với người dân không chế, tước được dao trong tay Sách.

Hai cán bộ, chiến sĩ công an phường sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng, tình hình sức khỏe ổn định.

Sáng 30-7, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên trung úy Phan Minh Kỳ và thiếu tá Dương Quốc Hưng.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm đến cùng của trung úy Phan Minh Kỳ và thiếu tá Dương Quốc Hưng; mong muốn 2 ngưởi nhanh chóng bình phục để cùng đồng đội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, giữ bình yên cuộc sống của nhân dân.