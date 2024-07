Nam thợ xây gặp nạn và bị mắc kẹt trên giàn giáo

Theo đó, chiều 23-7, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nan cứu hộ, Công an TP Đà Nẵng nhận được thông tin ông L.T.C. (SN 1968, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) bị tai nạn lao động tại công trình xây dựng trên đường Phước Tường 3 (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ).

Lực lượng chức năng ứng cứu thành công nam thợ xây bị mắc kẹt trên giàn giáo

Trước đó, ông C. đang làm thợ xây tại công trình trên thì không may bị máng hồ rơi từ trên cao xuống làm gãy chân. Mắc kẹt trên giàn giáo tầng 3. Người dân phát hiện nên gọi lực lượng chức năng đến đưa ông C xuống đất.

Thời điểm trên, nạn nhân đang mắc kẹt tại giàn giáo trong tình trạng chấn thương ở chân, không thể tự di chuyển được.

Ngay lập tức, đơn vị điều động 1 xe cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng và tổ công tác đến hiện trường tổ chức trinh sát và tiến hành triển khai phương pháp cứu nạn, cứu hộ sự cố mắc kẹt trên cao.

Sau đó, ông C. được lực lượng cứu hộ đưa xuống đất an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế cứu chữa.