Nam vũ công ngừng tim đột ngột khi đang biểu diễn trên sân khấu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nam vũ công ngừng tim đột ngột khi đang biểu diễn trên sân khấu

D.Thu - H.Anh

(NLĐO) - Nam vũ công bất ngờ ngã quỵ khi biểu diễn trên sân khấu. Dù được sơ cứu tại chỗ, khi vào viện bệnh nhân đã ngừng tim, ngừng thở.

Đó là trường hợp nam bệnh nhân 39 tuổi, một thầy dạy nhảy, khi đang biểu diễn trên sân khấu bất ngờ ngã quỵ. Ngay sau đó, những người xung quanh đã sơ cứu và đưa anh vào viện, nhưng khi nhập viện, bệnh nhân đã ngừng tim.

img

Khoa cấp cứu nơi tiếp nhận bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, bệnh nhân được ê kíp y bác sĩ tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn đúng theo phác đồ của Bộ Y tế, tuy nhiên sau nửa giờ nỗ lực, bệnh nhân vẫn không qua khỏi.

Phía bệnh viện cũng cho biết cách đây hơn một tuần, bệnh nhân này đã đến bệnh viện khám và được chẩn đoán có bệnh tim mạch, cần theo dõi.

Theo các chuyên gia y tế, ngừng tuần hoàn hô hấp là trạng thái gián đoạn đột ngột hoạt động bơm máu của tim, khiến máu không thể lưu thông tới các bộ phận khác của cơ thể.

Nếu không cấp cứu kịp thời, ngừng tuần hoàn hô hấp sẽ gây ra biến chứng tử vong nhanh chóng với tỉ lệ tử vong lên tới 90% hoặc để lại di chứng nặng nề như tổn thương não vĩnh viễn.

Gần đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng tiếp nhận nhiều bệnh nhân tim mạch đến trong tình trạng nặng, dù trước đó đã có dấu hiệu bệnh và được chẩn đoán, điều trị ngoại trú nhưng không tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, dẫn đến diễn biến phức tạp, phải cấp cứu muộn.

Các bác sĩ chuyên khoa tim mạch cho biết bệnh lý như nhồi máu cơ tim, van tim, viêm màng ngoài tim thường có biểu hiện khởi phát mơ hồ, dễ nhầm với bệnh thông thường. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển nhanh và gây tử vong.

Dấu hiệu đau ngực cần lưu ý gồm cảm giác bóp nghẹt, đè nặng vùng ngực giữa, lan lên cổ, vai, cánh tay hoặc lưng; kèm khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, choáng váng; cơn đau kéo dài hoặc tái phát nhiều lần.

Những người có bệnh nền như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, tiểu đường, béo phì, hoặc bệnh tim có nguy cơ biến chứng cao. Khi xuất hiện triệu chứng bất thường như đau ngực, khó thở, hồi hộp, cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám, tư vấn và điều trị kịp thời.

Trong thời gian chờ khám hoặc điều trị ngoại trú, người bệnh cần tuân thủ đúng chỉ dẫn bác sĩ, tái khám đúng hẹn, báo ngay tác dụng phụ, không tự ý bỏ thuốc hay tin theo thông tin không chính thống. Tránh các hoạt động thể chất mạnh như chạy, leo cầu thang nhanh, bê vác nặng để giảm gánh nặng cho tim và phòng biến chứng cấp tính.

Tin liên quan

Người đàn ông bất ngờ đổ gục xuống nền, ngừng tim khi đang chờ khám bệnh

Người đàn ông bất ngờ đổ gục xuống nền, ngừng tim khi đang chờ khám bệnh

(NLĐO) - Trong lúc đang chờ khám bệnh, một người đàn ông bất ngờ ngã quỵ, ngừng tim bất tỉnh.

Đổ xô đi khám bệnh vì sợ ngừng tim đột ngột

Mỹ tuyên bố ngừng viện trợ cho Ukraine; Xe buýt chở 20 du khách Việt Nam gặp nạn tại Malaysia… là những tin tức đáng chú ý hôm nay

Vì sao người trẻ dễ ngừng tim, đột quỵ?

(NLĐO) - Ngừng tim là biến cố nguy hiểm, gây tử vong nhanh. Tuy nhiên, có thể phòng tránh nếu nhận diện sớm nguy cơ và thay đổi lối sống kịp thời.

bệnh tim mạch đột tử đột quỵ cấp cứu ngừng tim tổn thương não cấp cứu người ngừng tim
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo