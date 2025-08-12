Nam vũ công ngừng tim đột ngột khi đang biểu diễn trên sân khấu

Đó là trường hợp nam bệnh nhân 39 tuổi, một thầy dạy nhảy, khi đang biểu diễn trên sân khấu bất ngờ ngã quỵ. Ngay sau đó, những người xung quanh đã sơ cứu và đưa anh vào viện, nhưng khi nhập viện, bệnh nhân đã ngừng tim.

Khoa cấp cứu nơi tiếp nhận bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, bệnh nhân được ê kíp y bác sĩ tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn đúng theo phác đồ của Bộ Y tế, tuy nhiên sau nửa giờ nỗ lực, bệnh nhân vẫn không qua khỏi.

Phía bệnh viện cũng cho biết cách đây hơn một tuần, bệnh nhân này đã đến bệnh viện khám và được chẩn đoán có bệnh tim mạch, cần theo dõi.

Theo các chuyên gia y tế, ngừng tuần hoàn hô hấp là trạng thái gián đoạn đột ngột hoạt động bơm máu của tim, khiến máu không thể lưu thông tới các bộ phận khác của cơ thể.

Nếu không cấp cứu kịp thời, ngừng tuần hoàn hô hấp sẽ gây ra biến chứng tử vong nhanh chóng với tỉ lệ tử vong lên tới 90% hoặc để lại di chứng nặng nề như tổn thương não vĩnh viễn.

Gần đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng tiếp nhận nhiều bệnh nhân tim mạch đến trong tình trạng nặng, dù trước đó đã có dấu hiệu bệnh và được chẩn đoán, điều trị ngoại trú nhưng không tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, dẫn đến diễn biến phức tạp, phải cấp cứu muộn.