Nạn nhân tử vong cách nhà 1 km, nghi phạm vẫn cầm hung khí sau khi gây án

Sáng 25-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng hoàn tất công tác khám nghiệm để điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn thôn Phú Hưng, xã Tuyên Quang.

Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 24-11, do mâu thuẫn, anh Đ.Đ.T. (SN 1995) bị một đối tượng dùng dao đâm vào ngực ngay trước cổng thôn Phú Hưng, xã Tuyên quang.

Lúc này, nạn nhân cố gắng bước đi vài bước rồi gục xuống ven Quốc lộ 1. Người dân nghe tiếng ồn ào chạy ra thì thấy anh T. đã nằm bất động, tử vong, còn nghi phạm vẫn đứng tại hiện trường, trên tay cầm dao.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: DT



Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã đến khám nghiệm hiện trường. Tại hiện trường, công an thu giữ 2 con dao. Xe máy biển số 86B4-538.xx dựng tại hiện trường có liên quan đến vụ án.

Cơ quan công an cũng trích xuất camera của các hộ dân gần đó và lấy lời khai nghi can để làm rõ diễn biến và nguyên nhân vụ việc.

Theo nguồn tin, nạn nhân và đối tượng gây án có mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc và có hẹn nhau gặp tại cổng thôn Phú Hưng để nói chuyện. Nhà nạn nhân T. cách hiện trường khoảng 1 km.