Tin nhắn gạ gẫm châm ngòi án mạng ở TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Tin nhắn gạ gẫm châm ngòi án mạng ở TPHCM

Trần Thái

(NLĐO) – Theo lời khai của các bị cáo, nạn nhân từng nhắn tin gạ gẫm vợ "hờ” của một người.

Ngày 14-11, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án giết người, tuyên phạt Trần Văn Cường (SN 1989) 16 năm tù và Nguyễn Văn Tân (SN 1999) 14 năm tù về tội "Giết người".

Theo hồ sơ vụ án, trưa 1-9-2024, Cường, Tân cùng vợ chồng anh Lê Văn Trọng (đồng hương với Cường) đến nhà trọ của Cường tại xã Bình Chánh để ăn uống. Khoảng 11 giờ 20 phút cùng ngày, một người tên T.T. gọi điện thoại cho Tân để nói chuyện và xảy ra tranh cãi. Anh T.T. thách thức đánh nhau với cả nhóm. 

Mặc dù Cường can ngăn, Tân vẫn đi, Cường đi theo. Trọng ở lại trong nhà.

Tin nhắn gạ gẫm khiến cuộc ăn uống trở thành án mạng ở TP HCM - Ảnh 1.

Các bị cáo tại toà

Tại bãi đất trống gần đó, Tân và Cường gặp anh T.T rồi xô xát xảy ra. Tiếp đó,  anh T.T chạy về chỗ xe của mình lấy dao, Cường tước dao rồi đâm nạn nhân tử vong.

Các bị cáo khai, nguyên nhân mâu thuẫn là Cường và Tân nghe chị L.K.M, người sống chung với Cường, kể chuyện anh T.T nhắn tin với chị L.K.M, với nội dung gạ gẫm đi khách sạn.

Trong quá trình xét xử, các bị cáo thừa nhận hành vi đánh nhau và dùng dao gây hậu quả chết người.

Tin liên quan

Thủ đoạn phạm tội ma mãnh của 2 cha con ở An Giang

Thủ đoạn phạm tội ma mãnh của 2 cha con ở An Giang

(NLĐO) – Dù đã 1 lần bị bắt giữ nhưng 2 cha con ở An Giang vẫn dùng thủ đoạn man mãnh để tiếp tục phạm tội thêm lần nữa

Vụ đâm bạn nhậu ở Đà Nẵng: Điều tra hành vi giết người

(NLĐO) – Sau khi uống một lượng lớn bia, cho rằng bạn nhậu trêu ghẹo chủ quán, người đàn ông ở TP Đà Nẵng đâm nạn nhân bị thương tích nặng.

Cựu trưởng khoa Bệnh viện Tâm thần nhận hối lộ, cho người phạm tội ra ngoài trái quy định

(NLĐO) - Nhận hối lộ hàng trăm triệu đồng để nhóm người bị phạt tù hoặc bị can ra ngoài khi đang chữa bệnh tâm thần, Hà Huy Dũng, cựu trưởng khoa, hầu toà.

an mạng ở TP HCM tin nhắn gạ gẫm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo