Thời sự

Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng

PHAN ANH

TP HCM nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy, chất lượng công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới

Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM ngày 25-12 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ chương trình công tác năm 2026.

Kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy

Năm 2025, Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM đã hoàn thành 100% nội dung theo chương trình, kế hoạch công tác năm và 100% nội dung phát sinh.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy triển khai và tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết thực tiễn việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Thành ủy trong lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, gắn với công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị.

Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng - Ảnh 1.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ chương trình công tác năm 2026 của Ban Tổ chức Thành ủy. Ảnh: DUY PHÚ

Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM cũng đã tham mưu cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành kế hoạch về chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng bộ cơ sở và đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030. Việc tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp là tiền đề quan trọng, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, lựa chọn đội ngũ lãnh đạo có đủ uy tín, năng lực để dẫn dắt TP HCM trong 5 năm tới.

Ngoài ra, Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM đã tập trung tham mưu việc triển khai đồng bộ, hiệu quả việc sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo Nghị quyết 18/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. TP HCM là một trong những địa phương đi đầu trong việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết này.

Cụ thể, TP HCM xác định mục tiêu của việc thực hiện Nghị quyết 18/2017 không chỉ là giảm số lượng đơn vị hành chính hay biên chế một cách cơ học, mà là nâng cao hiệu quả hoạt động, khắc phục sự chồng chéo, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị.

Đội ngũ ngày càng giỏi hơn

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho biết trong bối cảnh có nhiều thay đổi mang tính "cách mạng" về phương thức quản trị và tổ chức bộ máy, TP HCM đã hoàn thành các yêu cầu đặt ra; đội ngũ ngày càng giỏi hơn.

Bí thư Thành ủy TP HCM ghi nhận áp lực lớn của công tác tổ chức khi phải sắp xếp "đội hình mới", giải quyết chính sách cho khoảng 7.000 người và triển khai chuyển đổi số trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Ông Trần Lưu Quang cũng chỉ rõ việc hợp nhất 3 địa phương đòi hỏi các đơn vị phải nhanh chóng làm quen, phối hợp với nhau trong khi khối lượng công việc lớn, buộc cán bộ phải am hiểu địa bàn. Khối lượng đầu mối quản lý rất lớn - với 173 đầu mối - trong điều kiện nhiều cán bộ, lãnh đạo chủ chốt thay đổi liên tục cũng khiến việc phối hợp giữa người đã nắm việc với người mới tiếp cận dễ phát sinh vướng mắc.

Do đó, theo Bí thư Thành ủy TP HCM, những kết quả đạt được cho thấy sự cố gắng, nỗ lực rất lớn. Bên cạnh đó, cũng còn một số hạn chế, như chất lượng tham mưu chưa đồng đều, một số nhiệm vụ chưa thực hiện kịp thời, tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu Đảng chưa đạt yêu cầu.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy TP HCM yêu cầu tập trung tham mưu để thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong bối cảnh yêu cầu ngày càng cao, việc nhiều, nhiều việc khó và người ít.

Về công tác cán bộ, Bí thư Thành ủy TP HCM lưu ý thực hiện phải vừa bảo đảm nguyên tắc vừa phù hợp điều kiện thực tiễn. Theo ông Trần Lưu Quang, việc dung hòa giữa "nguyên tắc và linh hoạt" là điều không dễ, đòi hỏi vai trò, bản lĩnh của người lãnh đạo và người làm công tác tham mưu.

"Làm công tác cán bộ rất khó. Đầu tiên, các đồng chí phải là người tử tế, công tâm, làm với nguyên tắc vì lợi ích chung, bố trí vào chỗ nào là đội hình ở chỗ đó mạnh hơn" - Bí thư Thành ủy TP HCM gửi gắm.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang mong muốn đội ngũ cán bộ mạnh dạn đề xuất những thể chế riêng để giải quyết những vấn đề đặc biệt, bởi TP HCM là một đô thị đặc biệt, một Đảng bộ rất lớn. 

10 nội dung nổi bật

10 nội dung nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng Đảng của TP HCM năm 2025 gồm: tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; triển khai và tổ chức thực hiện các quy định mới; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng công tác cán bộ; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới; tập trung chăm lo chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng.


