Thời sự Chính trị

Công tác xây dựng Đảng trong giai cấp công nhân phải là nhiệm vụ chiến lược

Ông Nguyễn Hữu Đại, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ Tỉnh Đồng Nai

(NLĐO)- Công tác xây dựng Đảng trong giai cấp công nhân là yếu tố quan trọng

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV là bản báo cáo được chuẩn bị công phu, khoa học, toàn diện và có tính khái quát cao. 

Về cơ bản, dự thảo Báo cáo đã đáp ứng được nhu cầu và khát vọng phát triển, trước hết của đội ngũ Đảng viên, sau là của toàn dân trong hành trình đưa đất nước phát triển toàn diện, sánh vai cùng các quốc gia tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, một số nội dung của dự thảo báo cáo liên quan trực tiếp đến giai cấp công nhân (CN) và Công đoàn Việt Nam cần được hoàn thiện thêm.

Làm rõ hơn vai trò của giai cấp công nhân

Chẳng hạn, về vị trí, vai trò của giai cấp CN Việt Nam, hiện nay, giai cấp CN có mặt trong tất cả các thành phần kinh tế, ở hầu hết ngành, lĩnh vực; vận hành, làm chủ những công cụ sản xuất hiện đại nhất, giữ vai trò quyết định đối với tốc độ tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế (riêng Đồng Nai có hơn 784.000 đoàn viên/1,4 triệu lao động). Ngoài ra, tiên phong trong thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển đất nước.

- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hữu Đại- Ủy viên Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, góp ý tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Tuy tỉ lệ CN trong cơ cấu dân số và lực lượng lao động xã hội chưa cao nhưng hàng năm họ tạo ra phần lớn giá trị sản xuất công nghiệp, chiếm tỉ trọng chủ yếu trong GDP và ngân sách Nhà nước. 

Song, trong phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết và tổng kết 40 năm đổi mới, dự thảo chưa đề cập thỏa đáng đến vai trò, vị thế và những đóng góp to lớn của giai cấp CN Việt Nam. Điều này chưa thực sự logic, bởi ở phần nhiệm vụ, giải pháp lại có nội dung "xây dựng giai cấp CN hiện đại, lớn mạnh". 

Vì vậy, Ban soạn thảo cần bổ sung đánh giá cụ thể hơn về vị trí, vai trò, đóng góp của giai cấp CN trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội, để nội dung báo cáo toàn diện và có tính kế thừa cao hơn.

Giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng

Đối với công tác xây dựng Đảng trong CN và doanh nghiệp (DN) khu vực ngoài Nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), thực tiễn khu vực phía Nam, nơi tập trung hơn 60% số lượng CN cả nước cho thấy công tác phát triển Đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong các DN tư nhân, DN FDI là yêu cầu mang tính quy luật, có ý nghĩa chiến lược đối với sự tồn tại và phát triển của Đảng trong thời kỳ mới. Tuy nhiên, nội dung này trong dự thảo chưa được đề cập một cách toàn diện và sâu sắc.

- Ảnh 2.

Công tác xây dựng Đảng trong giai cấp công nhân phải là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài

Ở nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, tỉ lệ Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng còn thấp. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp CN ưu tú còn gặp nhiều khó khăn, thời gian và nội dung sinh hoạt chưa phù hợp với đối tượng này; cơ chế phối hợp giữa cấp ủy, Công đoàn và DN trong xây dựng tổ chức Đảng chưa thật sự hiệu quả. Vì vậy, nên bổ sung nội dung riêng hoặc làm rõ hơn về xây dựng Đảng trong giai cấp CN trong khu vực ngoài Nhà nước và FDI; coi công tác xây dựng Đảng trong giai cấp CN trong khu vực ngoài Nhà nước và FDI là nhiệm vụ chiến lược, cơ bản, lâu dài và là yếu tố quyết định giữ vững bản chất giai cấp CN của Đảng.

Xây dựng văn hóa công nhân và xã hội học tập

Về xây dựng văn hóa CN và xã hội học tập, giai cấp CN Việt Nam thời kỳ mới cần hội tụ bốn nhóm phẩm chất, năng lực cơ bản như trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cao, thích ứng nhanh với chuyển đổi công nghệ, số hóa, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo; có tác phong công nghiệp, kỷ luật, chuyên nghiệp, làm việc năng suất, hiệu quả, phù hợp với chuẩn mực lao động quốc tế; có năng lực đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, chủ động cải tiến quy trình, nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất. 

Đồng thời, phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng yêu nước, ý thức giai cấp và tinh thần đoàn kết quốc tế, trung thành tuyệt đối với mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Thời gian qua, Công đoàn Việt Nam đã thực hiện rất tốt Chương trình Học tập suốt đời trong CN lao động tại các DN theo Quyết định 1268/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn 69/HD-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhưng trong Văn kiện chưa đề cập nhiều. 

Do đó, Văn kiện nên đưa nội dung xây dựng văn hóa CN- văn hóa DN tiến bộ, hài hoà, nhân văn. Cùng với đó, phát động mạnh phong trào học tập suốt đời trong CN với khẩu hiệu "Mỗi CN- một kỹ năng mới". Công đoàn sẽ là lực lượng tổ chức, khuyến khích, và hỗ trợ CN học nghề, học kỹ năng, học làm người công dân số trong thời đại mới.

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Gắn phát triển kinh tế biển với mục tiêu Net Zero

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Gắn phát triển kinh tế biển với mục tiêu Net Zero

(NLĐO)- Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, ông Tạ Đình Thi kiến nghị cần đẩy mạnh chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng "Kinh tế biển xanh".

Tổng LĐLĐ Việt Nam lấy ý kiến Góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

(NLĐO) - Sáng 28-10, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các chuyên gia, cán bộ công đoàn đối với Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Tư duy mới về xây dựng giai cấp công nhân

(NLĐO) - PGS-TS Nguyễn An Ninh đã có nhiều góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV và đề xuất giải pháp để xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh

