Nâng cao vai trò của Công đoàn trong công tác an toàn - vệ sinh lao động

Chiều 8-4, tại hội trường Sở Công Thương Khánh Hoà, Công đoàn ngành Công Thương Khánh Hoà phối hợp với Công đoàn Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung tổ chức tọa đàm "Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác an toàn - vệ sinh lao động"

Hơn 50 cán bộ Công đoàn cơ sở của các đơn vị trực thuộc Công đoàn ngành Công thương Khánh Hoà tham dự..

Tại buổi toạ đàm, các đại biểu đã cùng nhau lắng nghe các tham luận và chia sẻ kinh nghiệm, đề ra những kiến nghị để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác an toàn - vệ sinh lao động tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

Ông Trần Hồng Minh, Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương Khánh Hoà, phát biểu khai mạc buổi toạ đàm



Phát biểu khai mạc, ông Trần Hồng Minh, Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Khánh Hoà, cho hay mục đích của buổi tọa đàm nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, đồng thời thúc đẩy các chương trình hành động về an toàn - vệ sinh lao động và triển khai chủ đề của Tháng hành động an toàn - vệ sinh lao động năm 2024.

Tiến sĩ Võ Thị Mỹ Nga trình bày tham luận

Trình bày tham luận, TS Võ Thị Mỹ Nga, Chủ tịch Công đoàn Trường Cao đẳng Công thương miền Trung, cho rằng trong năm 2023, khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động tăng về số người chết và số vụ tai nạn lao động chết người so với năm 2022.

Với 7.394 vụ, ảnh hưởng 7.553 người, trong đó có 622 vụ tai nạn lao động chết người (699 người chết, 1.720 người bị thương nặng), nguyên nhân do phía người sử dụng lao động chiếm gần 50%.

Buổi tham luận đông đảo cán bộ Công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp tham dự

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có hướng dẫn các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động thi đua nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng về an toàn - vệ sinh lao động. Trong đó, tập trung phát động các phong trào thi đua, phong trào quần chúng thực hiện an toàn - vệ sinh lao động, phong trào tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc. Ngoài ra, cần kịp thời khen thưởng, động viên người lao động có những sáng kiến, cải tiến đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển số lượng và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh ở các doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất.