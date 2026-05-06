Nâng chất lượng đầu vào đại học

17 giờ ngày 5-5 là hạn cuối cùng để thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026.

Bài thi môn vật lý, hóa học có xu hướng tăng

GS-TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), cho hay việc đăng ký dự thi năm nay diễn ra rất thuận lợi. Hệ thống vận hành ổn định, hầu như toàn bộ quy trình đều thông suốt. Bộ GD-ĐT đang đối sánh số liệu thí sinh đăng ký môn thi tự chọn. Nhìn chung, nhóm môn khoa học tự nhiên có xu hướng tăng ở các môn như vật lý, hóa học.

Về cấu trúc đề thi, theo GS Chương, tỉ lệ là 4-3-3. Trong đó, khoảng 40% câu hỏi ở mức độ cơ bản, học sinh có học lực trung bình, nếu ôn tập đầy đủ đều có thể làm được. Khoảng 30% ở mức thông hiểu, có độ khó cao hơn. Và 30% còn lại là mức vận dụng, nhằm phân hóa thí sinh. Việc phân bổ theo tỉ lệ này nhằm bảo đảm mục tiêu xét tốt nghiệp không quá khó. "Kỳ thi còn có vai trò đánh giá chất lượng giữa các trường, địa phương và trên phạm vi toàn quốc để từ đó giúp cơ quan quản lý có những điều chỉnh chính sách phù hợp. Với học sinh có mức điểm trung bình, khoảng 4-5 điểm mỗi môn, vẫn có thể đáp ứng yêu cầu xét tốt nghiệp" - ông Chương nói.

Đối với tuyển sinh đại học, cần có sự phân hóa năng lực học sinh rõ rệt, 30% câu hỏi vận dụng trong đề thi sẽ giúp các trường lựa chọn được thí sinh có năng lực tốt hơn, phù hợp với các ngành học có yêu cầu cao. "Năm nay, kết quả còn được tính bằng điểm trung bình các môn lớp 10, 11, 12 kết hợp với điểm thi tốt nghiệp, giúp đánh giá thí sinh toàn diện hơn" - GS Chương nói thêm.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Hà Nội

Siết chặt kỷ luật thi cử

Liên quan đến các giải pháp công nghệ hỗ trợ cho kỳ thi bảo đảm an toàn, GS Huỳnh Văn Chương cho biết hầu hết các khâu đăng ký dự thi đều được thực hiện trực tuyến, đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư do Bộ Công an quản lý. Nhờ đó, khi đi thi, thí sinh không cần mang theo giấy tờ tùy thân.

Khâu vận chuyển đề thi được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt như trước đây, kết hợp với hệ thống truyền dẫn bảo mật nhanh chóng và linh hoạt: Chỉ trong khoảng 5 phút, đề thi có thể được chuyển từ trung ương về địa phương, từ điểm ra đề đến điểm in sao đề thi.

Ngoài ra, GS-TS Huỳnh Văn Chương nhìn nhận công tác bảo đảm an ninh, an toàn được xác định là khâu trọng yếu, nhất là trong bối cảnh công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) và các thiết bị gian lận ngày càng tinh vi. Bộ Công an đã phối hợp với Bộ GD-ĐT tăng cường lực lượng công an tại các địa phương để bảo đảm an ninh kỳ thi.

Dưới 15 điểm không được xét tuyển đại học

Một trong những điểm mới đáng chú ý nhất trong quy chế tuyển sinh đại học năm nay là sự thay đổi về ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào. Theo quy định, những thí sinh có tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển dưới 15 điểm (theo thang điểm 30) sẽ không đủ điều kiện để đăng ký xét tuyển vào các trường đại học.

Theo ông Huỳnh Văn Chương, quy định này nhằm nâng cao chất lượng đầu vào; đồng thời đóng vai trò định hướng quan trọng, giúp thí sinh có sự lựa chọn thực tế và phù hợp hơn trước khi đăng ký môn thi tốt nghiệp. Những thí sinh không đạt ngưỡng này vẫn có nhiều cơ hội tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc hệ trung cấp.

GS-TS Huỳnh Văn Chương lưu ý thí sinh cần "tỉnh táo" để chọn môn thi và tổ hợp đúng với thế mạnh, gắn liền với ngành nghề yêu thích. "Sau khi có kết quả tốt nghiệp, cơ hội là rất nhiều nếu các em biết tự đánh giá năng lực để đưa ra quyết định chính xác. Trên thực tế, trong mùa tuyển sinh 2025, dù các trường đa dạng hóa phương thức tuyển sinh thì phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT vẫn là phương thức chủ đạo với 50% thí sinh trúng tuyển; tiếp sau đó là xét học bạ (29%) và xét tuyển kết hợp (15%)" - ông Chương nói.

Phân cấp mạnh cho địa phương GS-TS Huỳnh Văn Chương cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 được phân cấp rất mạnh về địa phương. Bộ GD-ĐT chỉ thực hiện 3 nhiệm vụ chính: Ban hành quy chế và hướng dẫn thi; tổ chức ra đề thi nhằm bảo đảm sự đồng đều giữa các địa phương; kiểm tra, giám sát. Toàn bộ các khâu tổ chức như in sao đề thi, coi thi, chấm thi, xét tốt nghiệp, công bố kết quả đều do địa phương quyết định và chịu trách nhiệm.



