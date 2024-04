Nâng chất lượng quản lý địa bàn dân cư

Ngày 10-4, phường Tân Định (quận 1), phường Hiệp Bình Phước (TP Thủ Đức) đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết 11 của HĐND TP HCM về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp trên địa bàn TP HCM. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên dự lễ tại phường Hiệp Bình Phước; Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức dự lễ tại phường Tân Định.



Chủ trương đúng đắn

Sau sắp xếp, phường Tân Định từ 9 khu phố, 152 tổ dân phố thành 14 khu phố mới (không còn tổ dân phố), với tên gọi theo số thứ tự từ 1 đến 14. Tại buổi lễ, phường Tân Định đã công bố Nghị quyết 11 của HĐND thành phố về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp trên địa bàn TP HCM; quyết định miễn nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở 9 khu phố, 152 tổ dân phố; quyết định cử chức danh trưởng khu phố, danh sách kiện toàn tổ chức và nhân sự các chức danh của chi bộ, ban công tác mặt trận, chi hội phụ nữ, chi đoàn thanh niên tại các khu phố mới.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Trưởng khu phố 6, cho biết trong thời gian tới, bước đầu hoạt động của những khu phố mới chắc sẽ có những khó khăn. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ khu phố và nhân dân phường Tân Định sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Trong khi đó, sau sắp xếp, phường Hiệp Bình Phước từ 6 khu phố thành 34 khu phố. Ông Phan Minh Nghĩa - Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 29 - cho biết đề án sắp xếp khu phố trên địa bàn phường đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân, cán bộ, đảng viên tại cơ sở.

Theo ông Nghĩa, công tác sắp xếp khu phố không chỉ đơn giản là việc tinh gọn bộ máy, mà quan trọng hơn, đây là cơ hội để tái sắp xếp, tổ chức khu phố phù hợp hơn, chú trọng vào việc nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. Với nhận thức đúng đắn và tinh thần trách nhiệm cao, mỗi cán bộ ở khu phố nguyện đem hết tâm sức nêu cao tinh thần đoàn kết và trách nhiệm; thống nhất trong nhận thức và hành động với quyết tâm cao cùng Đảng ủy - UBND - Ủy ban MTTQ phường chung tay xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở phát triển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định cho cán bộ khu phố 2, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức.Ảnh: QUỐC ANH

Tiếp tục cống hiến

Ông Phạm Xuân Khánh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Định, nhấn mạnh thời gian qua công tác của các khu phố, tổ dân phố trên địa bàn phường đã có nhiều hoạt động thiết thực, phong phú, tiêu biểu. Đặc biệt, trong giai đoạn đại dịch COVID-19 bùng phát, vai trò của các chi bộ, khu phố, tổ dân phố, ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội ở khu phố càng được thể hiện rõ nét hơn. Từ đó đã phát huy tốt vai trò "chiến sĩ" của mỗi người dân, làm nên thắng lợi to lớn trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, đem lại cuộc sống bình thường mới cho nhân dân.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Định đã trân trọng cảm ơn tinh thần trách nhiệm của các lực lượng, các khu phố, tổ dân phố trong phối hợp kịp thời triển khai các nhiệm vụ; sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân để công tác sắp xếp khu phố trên địa bàn phường bảo đảm tiến độ, yêu cầu đề ra. Về 14 khu phố mới được thành lập, ông Khánh cho biết mô hình này theo quy định chung không phải là mô hình mới nhưng về cách thức tổ chức và hoạt động tại đô thị hiện nay thì có sự thay đổi ít nhiều so với trước đây. Với kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ nhân sự hiện tại, ông Khánh tin tưởng rằng các khu phố mới sẽ bắt nhịp với yêu cầu công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, đến nay TP Thủ Đức đã hoàn thành các nội dung theo yêu cầu, toàn TP Thủ Đức từ 199 khu phố cũ sẽ có 644 khu phố mới, trong đó phường Hiệp Bình Phước có 34 khu phố được hình thành và đi vào hoạt động.

Mô hình khu phố mới chính thức đi vào hoạt động, chắc chắn cấp ủy chi bộ, trưởng khu phố, ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội khu phố sẽ gặp một số khó khăn bước đầu. Tuy vậy, ông Hoàng Tùng tin tưởng rằng bằng uy tín, kinh nghiệm, tinh thần nhiệt huyết và luôn dấn thân vì sự nghiệp chung, các cán bộ ở khu phố sẽ sớm vượt qua những khó khăn, trở ngại, nhanh chóng đưa hoạt động của khu phố đi vào ổn định và hiệu quả, đáp ứng sự mong mỏi, kỳ vọng của nhân dân.

Để tiếp tục phát huy vai trò của hoạt động khu phố trong thời gian tới, ông Hoàng Tùng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể phường Hiệp Bình Phước và các khu phố quan tâm thực hiện nhiều nội dung. Trong đó, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong xây dựng khu phố an toàn, không có tội phạm, không có ma túy; mỗi khu phố đều thành lập "Tổ tự quản về an toàn phòng cháy - chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng gắn với việc tự quản về an ninh trật tự"; mỗi khu phố có ít nhất một mô hình hoạt động hiệu quả, thiết thực kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

TP HCM có 4.861 khu phố, ấp sau sắp xếp Thời gian qua, TP HCM áp dụng mô hình dưới phường, xã, thị trấn gồm khu phố, ấp và tổ dân phố, tổ nhân dân, chưa đúng theo quy định của trung ương. Do đó, TP HCM thực hiện sắp xếp lại, bỏ cấp tổ dân phố, tổ nhân dân. Sau sắp xếp khu phố, ấp, TP HCM có 4.861 khu phố, ấp thành lập mới (từ 27.377 tổ chức giảm còn 20.516 tổ chức); tinh giản nhân sự từ 64.293 người còn 43.749 người, giảm 20.544 người. Giảm quy mô số hộ gia đình của khu phố, ấp cũ xuống còn 500 hộ đối với phường, thị trấn và 350 hộ đối với xã. Mỗi khu phố, ấp có 5 chức danh được hưởng phụ cấp hằng tháng gồm bí thư chi bộ, trưởng khu phố, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng phụ nữ, bí thư chi đoàn thanh niên.