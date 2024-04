Năng lượng sạch cho tương lai xanh

Nhiên liệu sạch nhất

LNG đã được thế giới đưa vào sử dụng từ nhiều năm qua, với khả năng lưu trữ năng lượng lớn và giảm lượng khí thải độc hại, trở thành một giải pháp thân thiện với môi trường và tiết kiệm chi phí. Hiện nay trên thế giới, LNG được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như sản xuất điện, thép, kim loại... LNG cũng có thể được sử dụng trong các phương tiện giao thông, cũng như cung cấp năng lượng cho các khách sạn, nhà hàng và các khu du lịch...

LNG có thành phần chủ yếu là CH4 - methane (94,3%), không màu, không mùi, không độc hại, được làm lạnh tại nhiệt độ -162ºC để chuyển sang thể lỏng, do vậy chỉ chiếm 1/600 thể tích so với khí tự nhiên ở điều kiện tiêu chuẩn (15 0C, 1 atm), thuận tiện cho việc tồn chứa, vận chuyển đến các hộ tiêu thụ xa với sức chứa gấp 2,4 lần khí thiên nhiên nén CNG.

Khi cháy, LNG có thể tạo ra ngọn lửa có nhiệt độ rất cao (khoảng 1.880 0C) và có khả năng cháy hoàn toàn mà không để lại cặn giúp các loại thiết bị, máy móc an toàn hơn, giảm hao mòn, ít phải bảo trì và tăng tuổi thọ. LNG khi đốt cháy tạo ra ít hơn 40% lượng khí thải CO2 so với than đá và ít hơn 30% so với dầu mỏ; điều này khiến LNG trở thành nhiên liệu sạch nhất so với các loại nhiên liệu truyền thống.