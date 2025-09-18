HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Nàng Mơ chạm ngõ điện ảnh, làm cháu ngoại NSND Thanh Hoa

Minh Khuê

(NLĐO) - TikToker Nàng Mơ, gây chú ý tại Vietnam Next Top Model 2025, chạm ngõ điện ảnh với vai diễn trong phim "Bà đừng buồn con".

Nàng Mơ xúc động chạm ngõ điện ảnh, mong được học hỏi nhiều

Nhà sản xuất phim "Bà đừng buồn con" ngày 18-9 thông tin Nàng Mơ vào vai Trang - cháu ngoại của bà Nga Tứ do NSND Thanh Hoa thủ diễn.

Nàng Mơ lần đầu đóng phim điện ảnh. Cô là một TikToker đình đám và vừa qua tham gia chương trình Vietnam Next Top Model 2025.

Nàng Mơ chạm ngõ điện ảnh, làm cháu ngoại NSND Thanh Hoa- Ảnh 1.

Nàng Mơ tại hậu trường phim

Nàng Mơ chạm ngõ điện ảnh, làm cháu ngoại NSND Thanh Hoa- Ảnh 2.

Tạo hình của Nàng Mơ trong vai Trang

Nàng Mơ chạm ngõ điện ảnh, làm cháu ngoại NSND Thanh Hoa- Ảnh 3.

Một cảnh đối diễn giữa Nàng Mơ và NSND Thanh Hoa

Bén duyên diễn xuất là một thử nghiệm tuyệt vời và đáng giá ở tuổi 19 của Nàng Mơ. Cô cho biết rất xúc động, mong được học hỏi khi kết hợp với tên tuổi lớn như NSND Thanh Hoa.

"Bà đừng buồn con" là câu chuyện cảm động về hành trình trưởng thành của một chàng trai trẻ tên Tiến, gắn liền với tình yêu thương, bàn tay nuôi nấng của bà Nga Tứ. Bà luôn hiền hậu, chở che và là chỗ dựa tinh thần cho những đứa cháu.

NSND Thanh Hoa tâm sự bà đến với dự án bằng tình yêu dành cho gia đình và khán giả. "Ở tuổi này, được hóa thân vào vai một người bà tận tụy, tôi thấy như đang kể chính câu chuyện đời mình và của bao người bà, người mẹ Việt Nam" - NSND Thanh Hoa chia sẻ.

Đại diễn Hoàng Nam tự tin dàn diễn viên đa thế hệ

Phim được quay tại nhiều bối cảnh tại Hà Nội, dự kiến phát hành ngày 12-12. Ngoài Nàng Mơ và NSND Thanh Hoa, phim còn quy tụ nhiều diễn viên khác sẽ được tiết lộ trong thời gian tới. Đạo diễn Hoàng Nam tự tin dàn diễn viên đa thế hệ sẽ làm nên những thước phim đời thường, giàu cảm xúc gửi đến công chúng những ngày cuối năm.

Nàng Mơ chạm ngõ điện ảnh, làm cháu ngoại NSND Thanh Hoa- Ảnh 5.

Đạo diễn Hoàng Nam trao đổi với hai bà cháu tại hậu trường

Nàng Mơ chạm ngõ điện ảnh, làm cháu ngoại NSND Thanh Hoa- Ảnh 6.


NSND Thanh Hoa tên thật là Nguyễn Thị Thanh, quê Hà Nội. Bà bén duyên ca hát từ 9 tuổi, khi đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng hát Họa mi của thị xã Hà Đông. Sau khi tốt nghiệp trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Nhạc viện Hà Nội), bà trở thành ca sĩ của Đài phát thanh Giải phóng.

Năm 1974, nghệ sĩ đi biểu diễn ở Trường Sơn, phục vụ Chiến dịch Hồ Chí Minh. Cuối năm 1975, bà về công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam đến lúc nghỉ hưu năm 2006. Giọng hát cao vút của bà gắn liền nhiều ca khúc Cách mạng bất hủ như: "Tình yêu của đất và nước", "Con kênh ta đào", "Tàu anh qua núi", "Tình yêu trên dòng sông quan họ". Bà được nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2001.

Nàng Mơ tên thật là Lê Minh Trà My, người Hà Nội. Cô nổi tiếng với loạt video về đời sống trên mạng xã hội có hơn 400.700 người theo dõi trên TikTok. Hiện tại, cô là hạt giống tiềm năng của làng mốt Việt. Nàng Mơ đang là gương mặt gây chú ý trong chương trình Vietnam's Next Top Model năm 2025.


