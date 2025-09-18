Từ khóa hot trên mạng gọi tên Truy tìm Long Diên Hương

Giá trị văn hóa của Long Diên Hương

Hình ảnh trong phim

Mới đây, nhà sản xuất 89s chính thức tung teaser poster và teaser trailer giới thiệu phim điện ảnh "Truy tìm Long Diên Hương". Phim được thực hiện bởi đạo diễn Dương Minh Chiến, có sự góp mặt của các diễn viên như Quang Tuấn, Ma Ran Đô, Nguyên Thảo, Hoàng Tóc Dài, Doãn Quốc Đam, Quốc Nam, Tuấn Voi,... và ekip Action.

Phim lấy cảm hứng từ giá trị văn hoá của Long Diên Hương của loài cá voi (cá ông). Ngoài giá trị kinh tế là xạ hương thì Long Diên Hương còn mang giá trị tinh thần đặc biệt với đời sống làng chài. Nếu như dân đi điệu "trúng" được long diên hương sẽ được coi là điềm may mắn, được bà Cô (nữ thần Thiên Y A Na) ban lộc.

Người ta tin những ai sống đức độ, có lòng thành mới được "ông Nam Hải" (cá voi) ban lộc là khối long diên hương giá trị. Vì vậy, Long Diên Hương được truy lùng mua bán, được đội giá lên từ vài tỉ tới vài chục tỉ đồng.

Teaser mở đầu bằng hình ảnh Long Diên Hương (Lệnh Ông Nam Hải) bị đánh cắp. Hai anh em Tâm (Quang Tuấn) - Tuấn (Ma Ran Đô) lên kế hoạch đi tìm nhóm Cường Liều (Doãn Quốc Đam) để lấy lại Long Diên Hương trước khi món đồ linh thiêng này bị đem đi bán.

Hơn 1 phút của trailer kịch tính đến nghẹt thở với những pha võ thuật, trận đánh hành động liên tục (một đặc trưng, điểm mạnh của nhóm ActionC). Ngoài teaser trailer cực căng, teaser poster cũng hé lộ màu sắc tươi sáng, báo hiệu những miếng hài thú vị trong phim.

Với tagline "Long trời lở đất khi báu vật bị mất", phim hứa hẹn sẽ mang tới cho khán giả một màu sắc mới hành động - hài hước giữa thị trường phong phú thể loại.

Quang Tuấn “Truy tìm Long Diên Hương”: Hành động bùng nổ! Bí mật võ thuật và thể lực cực đỉnh!

Phim lấy đề tài miền biển

Chia sẻ về lý do nhận lời phim "Truy Tìm Long Diên Hương", diễn viên Quang Tuấn nói: "Phim là một thể loại tương đối mới mẻ với tôi - cũng là lần đầu tiên tôi chạm ngõ thể loại thuần hành động. Khi đọc kịch bản và nói chuyện với đạo diễn, tôi rất băn khoăn về vấn đề võ thuật.

Tôi rất sợ nếu làm một điều mới mà không chuẩn bị kỹ lưỡng thì sẽ rất dễ bị sơ sài. Khán giả đã yêu thương và ủng hộ tôi bấy lâu nay, nên tôi không muốn làm họ thất vọng. Tôi đã xin một khoảng thời gian dài để tập luyện cùng team Action C và rất may mắn là họ vô cùng chuyên nghiệp.

Các bạn ấy đã huấn luyện tôi rất bài bản. Thể loại phim này đòi hỏi thể lực rất lớn. Chỉ để quay một cảnh đánh thôi, tôi đã phải chuẩn bị thể lực bằng cách chạy bộ và nhảy dây. Nếu không có đủ sức bền, thật sự rất khó để tham gia những bộ phim hành động như thế này".

Về phía Ma Ran Đô, nam diễn viên chia sẻ: "Tôi luôn mong muốn có một vai diễn hành động vì rất yêu thích thể loại phim hành động - hài. Vai diễn lần này chính là cơ hội để tôi thử sức với một thể loại mới. Sau khi đọc kịch bản, sự độc đáo và thú vị của nhân vật càng cuốn hút tôi hơn".